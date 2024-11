Trânsito na Doca de Souza Franco será alterado neste sábado (23) para obra de saneamento

Neste sábado (23), das 7h às 20h, o trânsito na Avenida Visconde de Souza Franco, entre as ruas 28 de Setembro e Senador Manoel Barata, em Belém, será interditado parcialmente para mais um serviço do amplo projeto de saneamento e urbanização executado pelo Governo do Pará, para garantir a coleta adequada do esgoto sanitário dos imóveis localizados no entorno do Canal da Doca.

Neste trecho, a obra será realizada em duas etapas. Na primeira, na faixa da esquerda haverá escavação, com a faixa da direita seguindo com o fluxo normal. Na segunda etapa, o serviço será executado na faixa da direita, liberando o trânsito na faixa da esquerda.

VEJA MAIS

"Seguimos avançando com a obra da Nova Doca, e os serviços se complementam. Existe a parte de reestruturação e urbanismo de todo o canal, assim como o esgotamento sanitário, que também é essencial", explicou o titular da Seop, Ruy Cabral, ressaltando a importância da obra de saneamento da Sub-Bacia 4.1.1 do Una.

Com a implantação da rede coletora ao longo da Avenida Visconde de Souza Franco e ruas transversais, todo o material passará pela Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Una, a maior do Estado, vinculada à Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), e que avança para a fase final.

Além da Avenida Visconde de Souza Franco, os trabalhos já foram executados na Rua Municipalidade, Passagem Vila Rica e Avenida Senador Lemos, prosseguindo na Avenida Pedro Álvares Cabral, entre Passagem Vila Rica e Travessa Almirante Waldenkolk até este sábado (23). O Canal da Doca também está recebendo obras específicas de esgotamento.

Meio ambiente

A primeira etapa do saneamento da Sub-Bacia 4.1.1 do Una será mais um dos legados da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas - COP 30, que ocorrerá em novembro de 2025, na capital paraense. A obra é executada pelo Governo do Pará, em parceria com o Governo Federal, por meio da Itaipu Binacional.

O saneamento do entorno do Canal da Doca inclui cerca de 7.600 metros de rede coletora de esgoto; assentamento de aproximadamente 140 unidades de Poços de Visita (PV); execução de cerca de 700 unidades de ramais domiciliares; demolição e recomposição de pavimento asfáltico, e construção de uma estação elevatória de esgoto e de um abrigo para gerador.