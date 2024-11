Veja onde são as novas interdições na Avenida Senador Lemos e na Rua Municipalidade, em Belém

Duas interdições estão em andamento no bairro do Reduto, centro de Belém, por conta de obras de saneamento ambiental do entorno do canal da “Nova Doca”. Uma interdição começou nesta terça-feira (5/11) e segue até 21 de novembro, em uma parte das vias da Avenida Senador Lemos, entre a Avenida Visconde de Souza Franco e a Travessa Almirante Wandenkolk. A outra, começou na segunda-feira (4//11) e segue até o dia 11 de novembro em uma das vias da Rua Municipalidade, também entre a Avenida Visconde de Souza Franco e a Travessa Almirante Wandenkolk. Essas interdições são realizadas pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop).

VEJA MAIS:

A obra do canal da Avenida Visconde de Souza Franco, a “Nova Doca”, é um dos legados que ficará da realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30) que será em novembro do próximo ano, na capital paraense. Para o Secretário de Estado de Obras Públicas, Ruy Cabral, os serviços na Nova Doca são complementares. “Estamos realizando a obra da Nova Doca e os serviços se completam. Existe a parte de reestruturação e urbanismo, assim como o esgotamento sanitário”, destaca.

A primeira etapa do saneamento da Sub-Bacia 4.1.1 do Una é executada pelo governo do Pará, em parceria com o governo Federal, por meio da Itaipu Binacional. Com a implantação da rede coletora ao longo da Avenida Visconde de Souza Franco e ruas transversais, o esgoto será destinado à Estação de Tratamento de Esgoto do Una

O saneamento do entorno do canal da avenida inclui cerca de 7.600 metros de rede coletora de esgoto; assentamento de aproximadamente 140 unidades de Poços de Visita (PV); execução de cerca de 700 unidades de ramais domiciliares; demolição e recomposição de pavimento asfáltico; construção de uma estação elevatória de esgoto e de um abrigo para gerador.