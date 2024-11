Trânsito na Rua Municipalidade, em Belém, tem trecho alterado para avanço de obra de saneamento

A Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) iniciou a primeira etapa das obras de saneamento ambiental do entorno do canal da Avenida Visconde de Souza Franco, em Belém, um dos legados da realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30) que acontece em novembro de 2025, na capital paraense. Hoje, os serviços estão sendo executados na Rua Municipalidade, entre a Avenida Visconde de Souza Franco e a Travessa Almirante Wandenkolk, que terá o tráfego interditado em parte de uma das pistas até a próxima segunda-feira (11/11).

"Estamos realizando a obra da Nova Doca e os serviços se completam. Existe a parte de reestruturação e urbanismo, assim como o esgotamento sanitário. Essa obra de saneamento vai acabar com o lançamento de esgoto, em alguns casos, primário no canal, até porque, com o parque linear, nós teremos as áreas de convivência. Por ser um trabalho importante, temos solicitado o apoio da Semob na orientação do trânsito. São alterações de curto prazo, que dão segurança tanto para os trabalhadores quanto para quem transita pelo local", explica o secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral.

A primeira etapa do saneamento da Sub-Bacia 4.1.1 do Una é uma obra do Governo do Pará em parceria com o Governo Federal, através da Itaipu Binacional. O serviço será implantado ao longo da Avenida Visconde de Souza Franco, nas duas margens e nas ruas adjacentes, proporcionando mais saúde e qualidade de vida para a população da região.

O saneamento do entorno do canal da avenida inclui cerca de 7.600 metros de rede coletora de esgoto; assentamento de aproximadamente 140 unidades de Poços de Visita (PV); execução de cerca de 700 unidades de ramais domiciliares; demolição e recomposição de pavimento asfáltico; construção de uma estação elevatória de esgoto e de um abrigo para gerador.