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Trânsito na avenida João Paulo II é liberado parcialmente em Belém; saiba qual o trecho

O fluxo de veículos na via estava paralisado provisoriamente para o avanço das obras do sexto viaduto da Região Metropolitana de Belém

Saul Anjos

O trânsito na avenida João Paulo II, a partir da Doutor Freitas, sentido Entroncamento, foi parcialmente liberado pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM). O fluxo de veículos no trecho em questão estava paralisado provisoriamente para o avanço das obras do sexto viaduto da Região Metropolitana de Belém.

A informação da liberação do trânsito no local foi confirmada pelo Governo do Pará no X, antigo Twitter, na terça-feira (7/7). Agora, os motoristas que seguem pela avenida Perimetral podem acessar tanto a João Paulo II, em direção ao Entroncamento, quanto a Doutor Freitas, para chegar à Almirante Barroso.

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No perímetro da João Paulo com a travessa Doutor Enéas Pinheiro e o cruzamento com a Perimetral, o trânsito segue interditado para a realização das obras.

Sobre o novo viaduto

A obra do viaduto da avenida João Paulo II tem previsão de conclusão para o segundo semestre de 2026. A estrutura terá 5,5 metros de altura e 345 metros de extensão, contando com quatro faixas de rolamento, duas em cada sentido. O objetivo é permitir que os veículos que trafegam pela avenida possam seguir sem necessidade de parada no cruzamento com a avenida Doutor Freitas.

Abaixo da pista elevada será construída uma rotatória que permitirá o acesso à avenida Perimetral e à avenida Doutor Freitas. A travessia entre as duas vias continuará ocorrendo normalmente por meio da rotatória.

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