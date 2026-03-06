Avenida João Paulo II terá interdição parcial para obras de novo viaduto em Belém

A interdição de um trecho das avenidas João Paulo II e Cosme e Damião no sentido de saída de Belém começará nesta segunda-feira (9) e seguirá até 29 de abril. A medida, que está sendo implementada pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), faz parte das obras de construção de um novo viaduto no cruzamento com a Avenida Dr. Freitas.

Segundo o secretário de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, a intervenção é essencial para a realocação de uma rede adutora, permitindo o avanço das obras do viaduto, que visa aumentar a segurança e a mobilidade no trânsito da capital.

“Essa ação é crucial para darmos continuidade à construção do novo equipamento, que trará mais segurança e fluidez para a população”, destacou o secretário.

Orientações para motoristas

A recomendação é que os motoristas que precisem sair da cidade procurem rotas alternativas, como desviar pela travessa Angustura ou pela Avenida Dr. Freitas, que dá acesso à Avenida Almirante Barroso, para evitar congestionamentos.