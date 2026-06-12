Avenida João Paulo II terá interdições para avanço das obras de viaduto; saiba os trechos

A avenida João Paulo II terá duas novas interdições temporárias na terça-feira (16) e na quinta-feira (18) para o avanço das obras do novo viaduto da via. A primeira será no sentido de saída da capital, entre a travessa Doutor Enéas Pinheiro e a avenida Perimetral. Já a segunda será realizada no sentido centro, no trecho entre a alameda Osvaldo Coelho e a avenida Doutor Freitas.

Na terça-feira (16), as equipes do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) executarão o assentamento de uma adutora de 1.400 milímetros. Durante os trabalhos, os motoristas que seguem pela João Paulo II em direção à saída da cidade deverão acessar a travessa Doutor Enéas Pinheiro para chegar à avenida Perimetral ou à avenida Almirante Barroso.

No período da intervenção, a Avenida Perimetral funcionará em mão dupla no trecho afetado, enquanto a Travessa Doutor Enéas Pinheiro terá fluxo em sentido único para quem se desloca em direção à Almirante Barroso. Condutores que estiverem na Perimetral e seguirem para a Almirante Barroso também deverão utilizar a Travessa Doutor Enéas Pinheiro. Já o acesso à via pela Almirante Barroso ficará bloqueado.

A segunda etapa da intervenção será na quinta-feira (18), com o assentamento de uma adutora de 800 milímetros no sentido centro da João Paulo II. Para garantir a circulação de veículos, será implantado um desvio para a pista contrária, que passará a operar temporariamente em sentido único. O tráfego seguirá por esse trecho até a avenida Doutor Freitas, onde os motoristas retornarão à pista original em direção ao centro de Belém.

Rotas alternativas

Durante o período em que as interdições estiverem em vigor, o condutor que estiver na avenida Perimetral deve usar como rota alternativa a estrada da Ceasa até a passagem Elvira para retornar à avenida João Paulo II. Os veículos com destino a Marituba devem acessar a avenida Perimetral até a avenida Liberdade para chegar ao município.

Liberação de trecho

Já tendo passado por intervenções, o trecho da avenida João Paulo II, entre a avenida Perimetral e a passagem Cosme Damião será liberado nesta segunda-feira (15), após a conclusão do assentamento de uma nova adutora no trecho.

Sobre o novo viaduto

A obra do viaduto da João Paulo vai garantir fluidez em um dos pontos mais importantes para o trânsito na capital paraense. A previsão de conclusão dos serviços é ainda no segundo semestre de 2026.

A pista suspensa terá 5,5m de altura e 345m de extensão. A estrutura contará com quatro pistas pavimentadas (duas em cada sentido) para garantir que os veículos que trafegam pela Av. João Paulo II, nos dois sentidos, sigam sem precisar parar no cruzamento com a avenida Dr. Freitas.