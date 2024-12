Torneio Sesi de Robótica começa nesta quinta-feira; veja como será

Nesta quinta (5) e sexta-feira (6) será realizada a 7ª edição do Torneio Sesi de Robótica First Lego League, que reúne 33 equipes formadas por estudantes na faixa de 9 a 15 anos, para o desafio da temporada “Submerged”, que incentiva os jovens a desenvolverem soluções inovadoras para os problemas ambientais dos oceanos, unindo tecnologia e conscientização ambiental. O evento acontece no Sesi de Ananindeua, a partir das 8h30, com visitação gratuita.

A novidade este ano fica por conta da participação inédita de três equipes formadas por alunos indígenas de Altamira, fruto de uma parceria que aproxima comunidades tradicionais do universo tecnológico.

VEJA MAIS

"É uma grande satisfação para o Sesi receber este torneio pela sétima vez no Pará. Isso demonstra o reconhecimento do trabalho desenvolvido em prol da educação, inovação e tecnologia, além de reconhecer o trabalho de uma equipe que organiza o evento, reconhecido nacionalmente pela excelência", afirma Dário Lemos, superintendente do Sesi Pará.

A iniciativa une educação, inovação e sustentabilidade, formando futuros profissionais comprometidos com o desenvolvimento da região e a proteção do planeta. Além da programação de robôs, os participantes desenvolvem projetos inovadores voltados à preservação ambiental, propondo soluções para problemas como poluição, aquecimento dos oceanos e destruição de habitats marinhos.

Dentre os projetos em destaque que serão apresentados pelos estudantes estão o filtro produzido a partir de fibra de coco para captar microplásticos na água de uso das embarcações, uma plataforma que utiliza inteligência artificial para a identificação de espécies marinhas, redes de pesca produzida a partir do reaproveitamento de garrafas PET, equipamento para o monitoramento dos manguezais em Bragança e um aplicativo para monitoramento e alerta de presença de sargaço nas praias de Salinópolis.