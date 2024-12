Escola Renausto Amanajás vence torneio de robótica em Marituba

A Escola Renausto Amanajás conquistou o título de campeã no III Torneio de Robótica, promovido durante a III Feira de Tecnologia Educacional de Marituba (FETEDMA). O evento aconteceu entre os dias 27 e 29 de novembro, no Centro de Iniciação ao Esporte, e contou com a participação de estudantes de 26 escolas do município na Região Metropolitana de Belém.

O torneio premiou os cinco melhores protótipos de robótica desenvolvidos pelos alunos ao longo de 2024. A escola Renausto Amanajás ficou em 1º lugar, seguida pela escola Inácio Rodrigues da Cunha (2º lugar), escola Dr. Alcântara (3º lugar), escola Emília Clara (4º lugar) e escola Paulo Freire (5º lugar). A FETEDMA, organizada pela Prefeitura de Marituba, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), teve como objetivo incentivar a inovação e compartilhar conhecimentos de disciplinas como química, física, matemática, biologia e engenharia, tudo aplicado à robótica.

Premiação de robótica em Marituba Foto: Ary Brito Foto: Ary Brito

O professor Lélio Barbosa, responsável por orientar os alunos da escola vencedora, destacou a importância do envolvimento comunitário no projeto. “O trabalho vai além das aulas. Ele cria um diálogo com as famílias e conecta os estudantes ao seu entorno. Essa interação amplia as possibilidades de aprendizado e gera um impacto positivo que abrange toda a comunidade”, explicou.

VEJA MAIS

O torneio de robótica buscou incentivar os alunos a desenvolverem soluções práticas para problemas do dia a dia, por meio da construção e programação de robôs. A competição também ajudou os estudantes a aprimorarem seus conhecimentos em engenharia e lógica computacional.

Durante o evento, a prefeita de Marituba, Patrícia Alencar, ressaltou o avanço da educação no município. “A Feira de Robótica de Marituba é uma das maiores do Brasil. É emocionante ver o empenho dos nossos alunos. Hoje, a maioria das escolas tem laboratórios de robótica, e nós garantimos os materiais necessários para que esses projetos aconteçam. Nossa educação pública está funcionando”, afirmou.

Prefeita de Marituba, Patrícia Alencar, durante evento (Foto: Ary Brito)

Para a coordenadora do Projeto de Robótica, Rute Sousa, a iniciativa estimula habilidades essenciais nos jovens. “Esse projeto é inovador e incentiva os alunos a ampliarem sua criatividade, pensamento lógico e capacidade de resolver problemas. Eles passam a desenvolver um olhar crítico e podem atuar de forma mais ativa na sociedade”, destacou.

Além do III Torneio de Robótica, a FETEDMA também foi palco da 1ª edição do E-JEM, uma versão eletrônica dos Jogos Estudantis de Marituba. O evento atraiu fãs de games com competições nas categorias Battle Royale (Call of Duty Mobile), Esportes (Just Dance e FIFA) e Fighting (Injustice). Os três mais bem colocados em cada modalidade foram premiados, assim como o stand mais votado pelo público.

A FETEDMA reafirmou o compromisso de Marituba em unir educação e tecnologia, mostrando como a robótica pode transformar o aprendizado e preparar os jovens para os desafios do futuro.