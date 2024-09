Escolas representam o Pará no Torneio Brasil de Robótica

Os colégios São Paulo e Marista vão representar o Pará na etapa Região Norte do Torneio Brasil de Robótica no próximo sábado (28), no Hangar Centro de Convenções da Amazônia. O colégio São Paulo tem uma equipe na categoria Kids 1 e duas equipes na categoria Kids 2.

O Marista disputa com uma equipe na categoria Kids 1. A professora e coordenadora do colégio São Paulo, Lidianne Araújo, conta que os alunos estão se preparando desde maio. Todos os anos o torneio tem uma temática e esse ano é “Fome Zero e Agricultura Sustentável”.

A partir do tema, os alunos e professores iniciam a fase de pesquisa e elaboração de projetos. “Este ano estamos com três equipes e cada uma conta com oito alunos. A iniciativa acaba envolvendo bastante esses estudantes. Aqui nós lidamos com soluções de problemas”, explica Lidiane.

Colégio São Paulo leva três equipes para Torneio Brasil de Robótica (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

Uma das equipes do colégio São Paulo vai apresentar um aplicativo que arrecada alimentos para abrigos e creches. Outro projeto é uma horta inteligente, com um robô que monitorar umidade da terra e protege a área cultivada.

Estudantes relatam expectativa para torneio

As estudantes Maria Eduarda Carmona, de 7 anos, e Isis Santana, de 9, fazem parte de equipes diferentes. Elas estão animadas, na expectativa do dia da competição. “Eu estou muito feliz em poder participar desse torneio”, afirma Maria Eduarda. Isis está na mesma sintonia e diz que robótica é a sua disciplina favorita. “Eu acho muito legal poder elaborar esses projetos”, diz.

O colégio Marista também está na fase final dos preparativos dos alunos. A equipe do Kids 1 vai apresentar uma horta feita com sistema de irrigação sustentável. A professora Michele Cruz, que leciona educação tecnológica, explica que a disciplina já vem sendo introduzida há alguns anos nas escolas e hoje vai além de elaboração de jogos.

aboração de jogos. “A educação tecnológica vem para trazer um novo olhar, principalmente para as crianças, que já começam a desenvolver projetos. Este ano estamos participando com uma equipe que vai apresentar uma horta cidadã. Ela tem objetivo de incentivar a educação ambiental e a educação alimentar”, diz a educadora.

A estudante Rafaela Ramos, de 8 anos, diz que gosta de robótica porque aprecia construir. “Eu gosto muito dessa disciplina, pois é uma forma de construir coisas. Nós estamos nos preparando da melhor forma para esse torneio”, afirma.

Participam escolas públicas e privadas

O evento em Belém reunirá as melhores equipes de robótica do Norte do Brasil, de escolas públicas e privadas, nas categorias que vão desde a Baby até a High. O torneio é uma oportunidade para que estudantes, professores e entusiastas da robótica mostrem suas habilidades e criatividade em um ambiente competitivo e colaborativo.

Com a participação de diversas equipes de escolas e instituições de ensino, o evento promove a educação em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (Sten), incentivando o desenvolvimento de novas gerações de inovadores e solucionadores de problemas.

“Estamos muito empolgados com a realização desta etapa do torneio em Belém. A robótica é uma área em crescimento no Brasil, e queremos proporcionar a todos os participantes uma experiência enriquecedora, cheia de aprendizado e troca de conhecimentos”, destaca Andrea Tuma, organizadora do evento em Belém.

Durante o evento, as equipes irão competir em desafios que testarão suas habilidades técnicas e criativas. Os robôs serão avaliados em diferentes categorias, permitindo que alunos de variados níveis de experiência possam participar e se destacar. Além das competições, o evento contará com a presença do professor Vinicius Vini, de Belo Horizonte (MG), apresentador e animador do evento. Haverá ainda brincadeiras, personagens geeks e jogos eletrizantes, informa Andrea.

Escolas de municípios do Marajó e de Marabá também participarão do evento. A entrada para o evento é gratuita.