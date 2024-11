Estudantes de Marituba apresentam projetos de ciência e robótica em feira tecnológica no município

Estudantes de Marituba apresentam projetos de ciência, robótica e muito mais na 3ª edição da Feira de Tecnologia de Marituba (FETEDMA). O objetivo é fomentar a educação científica e tecnológica na cidade que integra a Grande Belém a partir de conceitos da química, física, engenharia, matemática, biologia e outros. O evento gratuito à sociedade será realizado no Centro de Iniciação ao Esporte de Marituba, de 8h às 20h. A feira iniciou no dia 27 e segue até 29 de novembro.

Na ocasião, além da socialização de suas produções dentro do projeto municipal “Robótica na Escola”, os alunos são incentivados a solucionar problemáticas identificadas no cotidiano a partir de produções robóticas, além de compreender seu funcionamento de engenharia e lógica de computação, por meio da terceira edição do Torneio de Robótica.

3ª edição da Feira de Tecnologia de Marituba (FETEDMA) Foto: Patrick Eduardo - COMUS/SEMED

O E-JEM, espaço de jogos eletrônicos, é uma novidade deste ano, dividindo-se nas modalidades de: 1) Battle Royale com o jogo em versão mobile Call of Duty; 2) Esportes com Just Dance e Fifa; 3) Fighting com o game Injustice. Sendo um momento ímpar para a Educação Mariuara, estarão envolvidas 26 escolas, tendo um total aproximado de 700 alunos inscritos.

A Secretária de Educação Viviana Fontinelle destaca que a FETEDMA é uma proposta inovadora no cenário educação Paraense e com orgulho apresenta a feira à sociedade, pois entende que a tecnologia é uma forte aliada à formação cidadã, além de um atrativo ímpar aos jovens e adultos.

"Nesse evento não estimula-se apenas a ação pedagógica, mas o pleno desenvolvimento dos participantes e a preparação para o mundo do trabalho que necessita de tais habilidades. Com isso, preciso enfatizar que a rede municipal de educação está empenhada em formar cidadãos com competências e habilidades necessárias para a sociedade contemporânea, além de promover um momento festivo e de interação entre os estudantes”, afirma a Secretária de Educação Viviana Fontinelle.

O aluno Jhonny Davi, 11 anos, da EMEF Cora Tereza Silva Rocha, também enfatiza a importância do evento. “É muito importante para o aprendizado sobre a tecnologia, além da diversão e troca de informações que o ambiente proporciona”. Ele também ressalta que durante o ano letivo os alunos ja ficam ansiosos esperando esse grande momento.