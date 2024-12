Governo fortalece práticas educativas e tecnológicas para um futuro sustentável no Pará

Com foco na sustentabilidade e na promoção da cidadania, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc), criou o Centro de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica (Ciseb), que conta com espaços voltados à capacitação de professores e ao aprendizado de estudantes das redes estadual e municipal, oferecendo métodos, práticas e tecnologias inovadoras para enfrentar os desafios da educação pública contemporânea.

Em processo de implementação, o Ciseb é um dos pilares essenciais da Política Pública de Educação para o Meio Ambiente, Sustentabilidade e Clima da Seduc. Cada centro contará com seis salas de imersão, abordando as seguintes trilhas de aprendizagem: prototipagem e fabricação digital; cultura maker; cultura digital, realidade virtual e aumentada; robótica; computação criativa e inteligência artificial.

"O Ciseb é um equipamento com enorme potencial de transformação na educação paraense. Aliar tecnologia, inovação e sustentabilidade em um espaço pedagógico com ferramentas e equipamentos adequados não só é inédito como estimula nossos estudantes a pensar educação ambiental com mais profundidade, com mais possibilidades. Para que a tecnologia exista não precisamos e não devemos abrir mão da consciência ambiental, muito pelo contrário, é possível ir além e criar coisas incríveis e benéficas para o planeta com essa combinação. O Ciseb também potencializa a atuação dos nossos professores e abre um novo horizonte na regência. Muito em breve, inauguraremos a primeira unidade na Escola Estadual Cordeiro de Farias, em Belém. Há muito por vir.", disse Rossieli Soares, secretário de Educação do Pará.

Estudantes das redes públicas estadual e municipais poderão participar de programas de imersão em tecnologia, inovação e sustentabilidade, com ênfase no aprendizado curricular e no desenvolvimento de novas habilidades. Já os professores da rede pública terão acesso a formações, palestras, assessoria e apoio técnico pedagógico para a implementação de projetos inovadores em suas escolas.

O atendimento será estruturado de maneira a acolher diferentes públicos ao longo da semana. Às segundas, quartas e sextas-feiras ocorrerão imersões voltadas para estudantes das redes estadual e municipais de ensino. Já nas terças e quintas-feiras o foco será a formação de professores da rede, com a possibilidade de participação presencial ou online, utilizando a infraestrutura do Centro.

Região de Integração

Os centros estarão distribuídos em diversas regiões de integração do Pará, onde a Seduc irá implantar várias unidades, inclusive itinerantes, utilizando barco, carreta e estruturas infláveis. Os Centros foram divididos em três portes (grande, médio e pequeno), de acordo com o número de estudantes e escolas da cidade. Isso garante que cada região tenha acesso a um centro adaptado às suas necessidades específicas. O primeiro a ser entregue será na Escola Estadual Marechal Cordeiro de Farias, em Belém.

“Eu tenho expectativas muito boas para o Ciseb, porque vai ser um lugar para as pessoas colocarem suas ideias em prática e também criar e aprender outras coisas. E eu tô muito animada para explorar as possibilidades e conhecer outras pessoas que compartilham os mesmos interesses que eu. Então é aquele tipo de ambiente que desafia a gente, que motiva a gente a pensar fora da caixa”, afirma Samiah Pinheiro Lopes, estudante da Escola Estadual Marechal Cordeiro de Farias, em Belém.

Para Rafael Herdy, coordenador do Ciseb, os espaços de aprendizado aproximam estudantes e professores das tecnologias mais modernas. “A implementação desse centro no estado do Pará é simbolicamente muito importante, aponta a direção em que a nossa gestão está trabalhando, levando o que há de mais moderno em tecnologia para os nossos estudantes, para quem realmente precisa, e também promover a formação de professores no uso das ferramentas tecnológicas. Isso significa muito para a rede, já que é um pontapé inicial do que vem por aí. É uma felicidade muito grande, me sinto muito orgulhoso de fazer parte dessa iniciativa, de coordenar essa implementação.”

Os professores especialistas em Tecnologia Educacional são capacitados para desempenhar funções diversas e essenciais no aprimoramento do ensino nos centros. Entre as atribuições da equipe destaca-se a condução de imersões nas seis trilhas de aprendizagem, o que proporciona uma formação contínua e atualizada aos docentes. Além disso, esses profissionais conduzirão formações técnicas e pedagógicas, capacitando os professores da rede pública para o uso eficaz das novas tecnologias. Outra responsabilidade importante é o apoio na implementação de projetos tecnológicos e inovadores, contribuindo para a modernização do ambiente escolar e o desenvolvimento de práticas educacionais mais dinâmicas.

“Ter um Ciseb na nossa escola é uma oportunidade incrível para nós, alunos de Breves. Imagina só, uma sala de robótica onde podemos montar e programar nossos próprios projetos, ter acesso a impressoras 3D para criar protótipos e até óculos de realidade virtual para explorar lugares e conhecimentos que só vemos nos livros. Isso vai muito além da sala de aula, é uma chance de aprender ciência e tecnologia na prática, resolver problemas reais da nossa região e mostrar que a gente também pode inovar e criar coisas incríveis. Eu acredito que isso vai transformar nossa maneira de pensar e enxergar o mundo”, conta Daynara Santana Magno, aluna da Escola Estadual Gerson Peres, em Breves.

Política de Educação Ambiental

Idealizada pela Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc), a Política Pública de Educação para o Meio Ambiente, Sustentabilidade e Clima promove a preservação e a coexistência ambiental por meio da educação, principal agente de transformação social. A iniciativa integra as ações do Governo do Estado desenvolvidas para a proteção da floresta amazônica, que inclusive servirão de referência ao mundo em 2025, quando Belém sediará a COP 30. Com as ações da Política de Educação, o Estado amplia sua atuação e reforça a importância da juventude e da educação na manutenção do meio ambiente.

Desde o primeiro dia letivo de 2024, os mais de 500 mil estudantes das escolas da rede estadual pública de ensino contam com o componente curricular de Educação Ambiental, Sustentabilidade e Clima de forma obrigatória, a partir do 1º ano do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio.

Conferência Internacional Infantojuvenil sobre Educação e Mudança do Clima

A 1st International Child & Youth Conference on Education and Climate Change (CYC) é uma iniciativa que promove o intercâmbio e o interesse dos jovens nas questões ambientais. Os projetos e ações dialogadas, no âmbito da sustentabilidade e clima, durante o evento serão levados para a COP 30, que ocorrerá em novembro de 2025, na capital paraense. A expectativa é de que mais de 2.000 participantes e cerca de 200 países membros da Organização das Nações Unidas (ONU) estejam em Belém para contribuir no cenário internacional dos debates do clima. Pelo site cyc.seduc.pa.gov.br serão divulgadas todas as informações sobre o evento.