Governo do Pará reconstrói e entrega Escola de Tempo Integral Antônio Bezerra Falcão, em Ananindeua

Investir em educação é prioridade para o Governo do Pará, que vem garantindo ensino de qualidade e estrutura adequada aos estudantes da rede pública estadual. Esse compromisso foi reforçado com a entrega da Escola Estadual de Tempo Integral Antônio Bezerra Falcão, nesta segunda-feira (4), em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB). A unidade escolar atende cerca de 125 estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

“Mais uma escola está reconstruída. Estamos chegando a 155 escolas entregues no Pará. Só no município de Ananindeua, esta é a 15ª escola nova ou reconstruída que entregamos. Neste último mês, entregamos seis novos prédios aqui na cidade, avançando com educação de qualidade nesta escola de tempo integral. Portanto, garantindo a continuidade da estratégia do aluno chegando cedo e indo até a tarde, tendo as refeições necessárias, o ambiente de imersão na educação de qualidade, para que possamos, cada vez mais, avançar nesta transformação que só a educação é capaz”, afirmou o governador Helder Barbalho no ato de entrega da escola à população.

Ainda segundo o governador, o Estado do Pará tem colhido frutos de muito trabalho e dedicação. “O Estado tem buscado construir um novo tempo na educação pública, e os frutos estão sendo colhidos, quando saímos da 26ª colocação para a 6ª melhor do Brasil no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Mas isso ainda não é a educação que nós sonhamos. Nós queremos sempre buscar ser os melhores, porque isso representa transformar a vida de cada aluno, que pode usufruir de uma educação de qualidade, de professores de qualidade. Portanto, hoje temos mais uma entrega, e continuaremos avançando ainda mais na educação pública do Pará”, destacou Helder Barbalho.

'Varanda da Leitura'

A Escola Estadual de Tempo Integral Antônio Bezerra Falcão é a 155ª unidade entregue totalmente reconstruída pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de educação (Seduc), sendo a 15ª em Ananindeua. Ao todo, foram investidos R$ 4.615.478,86 na reconstrução e ampliação do espaço, que conta com uma sala para Atendimento Educacional Especializado (AEE), sala para professores, secretaria, sala de leitura, cozinha e refeitório equipados, mais cinco salas de aula, banheiros e equipamentos de acessibilidade. A grande novidade é a “Varanda da Leitura”, espaço dedicado ao incentivo ao hábito de ler.

Para a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, o momento mostra a união e esforço do Estado pelo bem maior, que é a educação. “Estamos hoje entregando essa escola, muito esperada por toda a comunidade escolar. Uma escola muito esperada por todas as famílias. Nós estamos vivendo essa alegria, esse momento de união. Hoje temos a 6ª melhor educação do Brasil, e tenho certeza que vamos permanecer e subir mais ainda, e isso é graças ao trabalho do Governo, à união de todos”, frisou.

Crescimento

O titular da Seduc, Rossieli Soares, ressaltou a importância da alfabetização na idade certa. “A gente falou do Ideb, que é fundamental, mas o Estado do Pará está entre os estados que mais cresceram na alfabetização. A alfabetização é tão sagrada, que é a abertura de portas para o mundo, e é por isso que a gente investe em prol da alfabetização. E agora, no final desse ano, vamos ter outra avaliação nacional para sabermos como estamos, e a gente tem certeza que vai avançar de novo, e que a gente vai continuar avançando na alfabetização. Mas nós precisamos sonhar mais alto. O Estado do Pará é o que mais cresceu no Brasil, mas nós precisamos continuar sonhando mais alto porque isso nos possibilita alcançar, avançar mais. Eu estou muito feliz porque sei o quanto que essa escola passou por dificuldade”, frisou o secretário.

Estudante do 4º ano do Ensino Fundamental, Thaís Raiol disse que “a escola está muito legal. Eu nem consegui dormir direito pensando em vir logo para cá. Está bem diferente, mas eu imaginava que ia ficar assim. Antes, o teto não estava assim, só tinha ventilador, as paredes estavam riscadas, e agora está tudo novo, tudo limpo e tem ar-condicionado. Eu achei que ficou maravilhoso”.

Já para a estudante Manuela Maria, do 1º ano do Ensino Fundamental, ver a escola totalmente reconstruída é um incentivo para estudar mais. “Eu achei que a escola está muito legal, novinha para a professora dar aula. Tem parquinho para a gente brincar, ar-condicionado. Gostei muito. Quero estudar muito aqui”, contou.

A Escola Estadual de Tempo Integral Antônio Bezerra Falcão obteve a média de 6.1 no Ideb, um grande avanço que contribuiu para o resultado histórico do Pará na avaliação.

Alfabetização na idade certa

Com estudantes na faixa etária de 6 a 10 anos, a unidade escolar incentiva a alfabetização na idade certa e trabalha ações para o desenvolvimento dos estudantes dentro do Programa Alfabetiza Pará, coordenado pela Seduc. As turmas são contempladas com estratégias que envolvem uso de material didático complementar, avaliações de monitoramento e acompanhamento das aprendizagens, além de formações continuadas das professoras alfabetizadoras, explicou a vice-diretora Pedagógica, Simone Leal.

“Quando você entra na escola já se encanta porque percebe o quanto é possível nós mudarmos a educação, o quanto é possível oferecermos um trabalho digno, um trabalho de qualidade para as crianças. E a escola de tempo integral vem justamente suprir todas as lacunas que ficam, porque pode desenvolver todas as áreas de conhecimento e também os projetos de convivência, projetos do meio ambiente, de matemática, de leitura. Aqui, nós somos um laboratório do grande projeto do Estado que é o 'Alfabetiza Pará', por isso a gente volta muita coisa para o processo alfabético da criança. É por isso que nós tivemos o maior cuidado em criar a nossa varanda da leitura”, disse a educadora.

São desenvolvidas, também, atividades do Programa "Bora Alfabetizar", com o uso das rotinas pedagógicas e sondagens diagnósticas de escrita e leitura, que ampliam o número de crianças leitoras mensalmente.

Comprometimento

No município de Ananindeua, o Governo do Pará continua reforçando o compromisso com a educação. Desde 2019 já foram entregues 14 escolas totalmente reconstruídas à comunidade escolar, o que representa um investimento superior a R$ 40 milhões.

Além das escolas entregues, outro grande investimento que impacta diretamente na vida das famílias em Ananindeua é a construção da Creche Professora Maria Luísa Sampaio, no bairro do Curuçambá, entregue pelo Governo do Pará em outubro. Por meio do Programa Creches Por Todo o Pará, coordenado pela Seduc, foram investidos mais de R$ 3 milhões na unidade, que vai atender 200 crianças de 0 a 5 anos.

Reconhecimento e valorização

O Programa "Bora Estudar" premia com cheques de R$ 10 mil estudantes que obtêm notas a partir de 900 na Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou tiveram melhor desempenho em sala de aula.

Por meio do Programa, o melhor estudante de cada turma tem seu esforço e dedicação reconhecidos, podendo utilizar o valor do cheque para construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação de suas casas. Só em Ananindeua, a iniciativa contemplou 1.399 estudantes, totalizando um investimento de quase R$ 14 milhões.

Outra iniciativa de reconhecimento e valorização dos servidores é o Programa “Escola que Transforma”. Dependendo do alcance das metas estabelecidas pela Seduc no Ideb, os servidores recebem até 3,5 salários, um investimento que soma R$ 373 milhões. Em Ananindeua, foram repassados R$ 27.229.891,43 aos servidores da rede estadual.

Autonomia

Outra iniciativa que reforça o comprometimento da gestão estadual com a qualidade do ensino é o Programa Dinheiro na Escola Paraense (Prodep), que potencializa e dá autonomia à gestão escolar. Com o projeto, o gestor da escola, em parceria ativa com o Conselho Escolar, tem maior autonomia e protagonismo para investimentos alinhados às necessidades específicas de cada unidade. No município de Ananindeua, o Estado já investiu R$ 11.148.596,11 por meio do Prodep.