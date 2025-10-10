Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Tia Celina pegando ônibus em Belém? Atriz de 'Vale Tudo' é vista nas ruas às vésperas do Círio 2025

A atriz Malu Galli publicou uma foto recente em um igarapé da região metropolitana de Belém

Victoria Rodrigues
fonte

A personagem de Malu Galli é uma das principais suspeitas da morte de Odete Roitman na novela "Vale Tudo". (Foto: Reprodução/ Instagram)

Após anunciar nas mídias sociais que chegou à capital paraense para aproveitar suas férias durante o Círio de Nazaré, a atriz Malu Galli, que interpreta a Tia Celina em “Vale Tudo”, foi vista passeando pelas ruas de Belém. Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver Malu com um vestido longo de cor branca andando em meio a uma movimentação de pessoas, que estão perto de um ônibus amarelo.

Nesta última quarta-feira (9), a atriz publicou que havia chegado na capital e se encantado com a recepção dos paraenses. “Chegamos a Belém do Pará. Que emoção encontrar logo de cara esse igarapé, a recepção calorosa da musa e sacerdotisa @fafadbelem, as comidas e canções desta terra. E é só o começo! Uma festa da fé, como ela nos disse. Viva o nosso Brasil”, escreveu Galli.

Reação dos paraenses

Nas mídias sociais, diversos paraenses desejaram as boas-vindas e elogiaram a atriz que desembarcou na capital paraense para o Círio 2025. “A simplicidade é uma coisa grandiosa para saúde mental. A gente não envelhece”, comentou uma pessoa. “Tomara que ela tenha sorte e consiga pegar um geladão”, destacou outro. “Tia Celina seja bem-vinda! Aqui a Odete não te humilha”, escreveu uma terceira.

Além de elogiar Malu Galli, alguns fãs da novela brincaram que a vinda da atriz para Belém teria sido planejada como uma fuga, por conta da morte de Odete Roitman. “Foi ela que matou a Odete, ela veio ‘corrida’ pra cá pra Belém”, escreveu uma mulher. “Veio fugir pra cá, já que tá sendo investigada pela morte da irmã”, disse outra. “Veio pedir perdão por ter assassinado a irmã”, brincou uma terceira.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

vale tudo

novela

tv globo

tia celina

odete roitman

belém

círio 2025

