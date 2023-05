Terminal Hidroviário de Mosqueiro é inaugurado; linha Belém-Mosqueiro pode começar até final de maio

O novo Terminal Hidroviário de Mosqueiro foi inaugurado, na manhã desta segunda-feira (1º). A instalação portuária tem capacidade para 27 mil pessoas. O espaço fica próximo à praça Matriz, no bairro da Vila. Um dos principais serviços iniciais é a nova linha Soure - Mosqueiro - Belém (e retorno), que já começa a operar nesta terça-feira (2), ao custo de R$ 26 a passagem. A linha direta Belém e Mosqueiro está em estudo de viabilidade, mas pode ser colocada em operação até o final de maio, como aponta a Prefeitura de Belém.

O terminal foi construído pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Permanece sob responsabilidade federal até ser entregue, à Prefeitura de Belém, para administração: sem data prevista, pois depende de trâmites necessários ainda não iniciados. O investimento no terminal foi de quase R$ 7 milhões. O local conta com estruturas de concreto armado para muro de contenção; cais flutuante de 20 metros de comprimento; terminal de passageiros; hall cultural e de espera; banheiros; quatro salas institucionais; guarda-volumes; três lanchonetes; salão para alimentação; e guarita de segurança.

O governador do Pará, Helder Barbalho, ressaltou o uso de transporte fluvial: "As pessoas passarão a ter o que temos de mais fantástico que são os nossos rios para uso do transporte e facilitando a vida dos moradores".

A diretora de infraestrutura aquaviária do DNIT, Karoline Lemos, destacou o trabalho do órgão para beneficiar os moradores e quem frequenta a ilha. "Essa obra foi feita com muito cuidado pela equipe técnica do DNIT. Essa instalação portuária vai trazer um desenvolvimento para região, garantindo um transporte seguro", disse.

"Quando temos a parceria entre o governo federal, estadual e municipal o benefício é total. Será muito importante para o turismo, para a mobilidade dos moradores", observou Edilson Moura, analisando como a população e a economia de Belém e de Mosqueiro serão impactadas positivamente.

Para a aposentada Lúcia Santos, de 58 anos, o terminal fluvial vai trazer mais facilidade para o seu deslocamento até Belém. "É muito necessário, porque o trânsito é muito ruim. Vai facilitar a nossa vida, preciso ir a Belém duas vezes por semana e enfrento um trânsito horrível", comentou.

Também foi anunciado que a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) está finalizando o estudo técnico-operacional e de viabilidade econômico-financeira para realizar um grande sonho de Belém e Mosqueiro: a implantação, em caráter experimental, da linha fluvial Belém-Mosqueiro até o final de maio.