Viagem entre Belém, Mosqueiro e Soure começa a funcionar nesta terça com passagens a R$ 26

A partir desta terça-feira (02/05), quem quiser sair de Mosqueiro e chegar a Belém em menos de uma hora, poderá fazer isso. O governador Helder Barbalho anunciou hoje a instalação de uma linha rápida de lanchas que farão os trechos: Soure - Belém e Belém - Soure, passando pela Ilha de Mosqueiro, garantindo, segundo ele, rapidez e conforto aos usuários das ilhas, atendendo uma demanda antiga da população ribeirinha.

A nova linha vai sair do Terminal Hidroviário de Soure, na ilha do Marajó, às 5h30. Fará escala no Novo terminal de Mosqueiro às 6h30 e finalizará a viagem, em 46 minutos, no terminal Hidroviário de Belém, próximo a Estação das Docas. Com isso, em 46 minutos, será possível sair de Belém e chegar a Mosqueiro ou vice e versa.

VEJA MAIS

“Através das novas linhas hidroviárias vamos fortalecer o turismo, o lazer e a economia da nossa querida Ilha de Mosqueiro. Já a partir de amanhã, a linha permanente funcionará todos os dias, fazendo a rota Belém - Mosqueiro - Soure; Soure - Mosqueiro - Belém", anunciou o governador.

Confira os horários das novas linhas hidroviárias



Linha Soure - Mosqueiro - Belém

5:30h - Saída de Soure

6:30h - Chegada a Mosqueiro

7:16h - Chegada a Belém (Terminal Hidroviário)



Linha Belém - Mosqueiro - Soure

8:30h - Saída de Belém

9:20 - Chegada em Mosqueiro

Segue para o município de Soure.