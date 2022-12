Sorteio de iPhone roubado: vendedor de Icoaraci viraliza ao oferecer smartphone em troca de limões

A promoção inusitada criada por um feirante paraense, identificado como Colares, que trabalha na Feira 8 de Maio, em Icoaraci, foi parar na internet e acabou viralizando na última segunda-feira (19). Na compra de R$ 2 de limão, ele oferece ao freguês um "sorteio" inusitado: concorrer a dois iphones de última geração roubados.

VEJA MAIS

Para divulgar o "prêmio" a quem procurar fruta esverdeada e azeda, Colares pregou uma placa com os dizeres em frente ao seu carrinho de madeira, onde vende os limões. O registro que ganhou repercussão no Facebook foi tirado por alguém que passava pela feira e se divertiu com a promoção.

"Isso a gente só vê na Feira 8 de Maio", escreveu o internauta com vários "kkk's" simbolizando uma risada.

Os internautas não se importaram com a divulgação inusitada feito por Colares, inclusive, acharam engraçado a "invenção" do vendedor para chama atenção do cliente.

"Pelo menos ele conseguiu a divulgação grátis, tá esperto", escreveu um seguidor da página. "Égua, tinha que ser o Colares", disse um segundo.