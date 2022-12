Paraense viraliza ao descansar em rede enquanto espera o voo, em Belém

Uma foto de um paraense descansando em uma rede, enquanto espera pelo voo, rendeu na web nesta sexta-feira (2). A ideia de armar o objeto de descanso, querido e encontrado na casa de muitos paraenses, foi colocada em prática no Aeroporto Internacional de Belém, localizado no bairro de Val de Cans.

O passageiro aproveitou, enquanto esperava a hora de decolar, para descansar e se atualizar olhando o celular. No clique, compartilhado no Twitter, é possível ver um rapaz deitado em uma rede vermelha, armada entre a escada e um corrimão do local, com a mala ao lado.

Após a foto viralizar, muitos internautas adeptos da rede se divertiram com a ideia do rapaz. Se for isso a sala [de descanso] que os cartões ‘black’ dispõem, eu quero pra ontem”, brincou uma. “Bem que poderia ter um redário no aeroporto de Belém”, disse outro.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)