VÍDEO: Vendedora utiliza 'marketing paraense' e 'quebra' celular para cliente entrar na loja

O marketing inusitado que a paraense Ana Paula encontrou para oferecer os serviços da loja de celulares onde trabalha, viralizou nas redes sociais, na tarde desta quarta-feira (24). Isso porque a vendedora optou por “quebrar” o aparelho celular da suposta cliente e, em seguida, convidá-la para conhecer o estabelecimento.

“Não manas, o que falar do marketing paraense??”, diz a legenda do vídeo. Assista:

No vídeo, a moça aparece na porta do estabelecimento, localizado na Região Metropolitana de Belém, falando das capas, das películas e acessórios que são vendidos no local. Quando, ao passar a “freguesa”, Ana Paula dispara: “Vamos, querida, fazer um serviço?”.

A segunda jovem, que está com o celular em um ótimo estado, nega o serviço e continua andando. Mas, a paraense surpreende batendo na mão da moça e o aparelho telefônico cai no chão. “Agora tu vai”, diz Ana Paula, que em seguida, a convida entrar na loja para realizar conserto no celular.

Nos comentários, os internautas se divertiram com o humor do conteúdo. “Eu mesmo vendendo”, disse uma usuária. “Isso sim que é marketing”, brincou um segundo.