Sexta-feira Santa: Procissão do Senhor dos Passos reúne milhares de fiéis, em Belém

A Sexta-feira Santa para os católicos de Belém começou às 7h da manhã, com a saída da imagem de Nosso Senhor dos Passos da Basílica Santuário, em direção à Igreja de Nossa Senhora das Mercês, no bairro da Campina. Milhares de fiéis acompanham a procissão.

NOSSA-SENHORA-DAS-DORES-2024 Imagem: Tarso Sarraf / O Liberal Imagem: Tarso Sarraf / O Liberal Imagem: Tarso Sarraf / O Liberal Imagem: Tarso Sarraf / O Liberal Imagem: Tarso Sarraf / O Liberal Imagem: Tarso Sarraf / O Liberal Imagem: Tarso Sarraf / O Liberal Imagem: Tarso Sarraf / O Liberal Imagem: Tarso Sarraf / O Liberal Imagem: Tarso Sarraf / O Liberal Imagem: Tarso Sarraf / O Liberal Imagem: Tarso Sarraf / O Liberal Imagem: Tarso Sarraf / O Liberal Imagem: Tarso Sarraf / O Liberal Imagem: Tarso Sarraf / O Liberal Imagem: Tarso Sarraf / O Liberal

O clima ameno ajuda a aliviar a caminhada, que deve durar três horas, percorrendo as avenidas: Nazaré, Assis de Vasconcelos, rua Gaspar Viana, avenida Presidente Vargas; rua Manoel Barata, travessa Padre Prudêncio e rua Gaspar Viana, até a Igreja das Mercês.

VEJA MAIS:

Chuva

Devido ao tempo nublado, e como uma maneira de prevenir caso a organização da procissão seja surpreendida pela chuva, todas as vezes que a imagem de Nosso Senhor dos Passos deixa a basílica também é levada uma proteção chamada pálio, que é a mesma utilizada na missa do lava pés. A proteção, que também recobre o Santíssimo Sacramento nas procissões, é colocada sobre a imagem.

Na ocasião desta sexta, por volta de 8h50 quando a caminhada estava próxima ao Theatro da Paz, a chuva começou a cair e uma proteção de plástico foi colocada sobre o santo. Ainda assim, a caminhada continuou e os devotos seguiram atrás da imagem, que era levada pela Guarda.

nossa-senhor-dos-passos Imagem: Igor Mota / O Liberal Imagem: Igor Mota / O Liberal Imagem: Igor Mota / O Liberal Imagem: Igor Mota / O Liberal Imagem: Igor Mota / O Liberal Imagem: Igor Mota / O Liberal Imagem: Igor Mota / O Liberal Imagem: Igor Mota / O Liberal

Fé imensurável

Após cerca de três anos sem participar da procissão, Maria Rosa Ramos Jorge, de 77 anos, retornou à caminhada do Senhor dos Passos. Ela afirma estar maravilhada com o momento de fé vivenciado.

“É uma coisa maravilhosa, única e muito emocionante. A gente está seguindo os passos de Jesus. Se todo mundo entendesse esse dia de hoje, poderia mudar muita coisa nessa vida. Estamos numa situação muito cheia de problemas. Tanta coisa que não é do agrado de Deus. Se a gente pudesse mudar um pouco essa realidade, seria ótimo. Pensar mais nele, porque Ele que é importante e tudo de bom na vida de cada um de nós católico. Eu deveria estar trabalhando, mas decidi vir aqui e vou continuar até onde der”, diz Maria Rosa.

Trajeto

Ao longo da procissão, serão feitas 7 paradas que representam os passos de Jesus em direção ao Calvário. As paradas estão previstas: na saída da Basílica Santuário; em frente ao Colégio Santa Catarina de Sena; na avenida Nazaré, entre travessas Benjamin Constant e Dr. Moraes; em frente à Casa da Linguagem; em frente Hospital São Pio XII; na Capela Santo Antônio; e na Paróquia Sant’Ana, na Campina.

No final, haverá o encontro com a Imagem de Nossa Senhora das Dores, que deve sair às 8h da Igreja de São João Batista, no bairro da Cidade Velha.