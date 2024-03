Missa da Ceia do Senhor e cerimônia do lava-pés marcam a Quinta-feira Santa na Catedral de Belém

As celebrações da Semana Santa continuam nesta Quinta-feira Santa (28) com a missa da Ceia do Senhor, na Catedral de Belém, no bairro da Cidade Velha, que iniciou às 18h. Com a igreja lotada, esse momento lembra o encontro de Jesus Cristo com os discípulos antes da paixão e morte.

Ainda durante a missa - que marca o início do Triduo Pascal -, será realizada a cerimônia do lava-pés, que relembra o ato de humildade de Jesus Cristo ao lavar os pés dos 12 apóstolos durante a Santa Ceia. Após a celebração do ato litúrgico na igreja, o arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira, irá lavar os pés de 12 fieis. Acompanhe a celebração: