Semana Santa: Procissão do Senhor dos Passos emociona fiéis em Belém

A noite desta quarta-feira (27) foi marcada por mais uma demonstração de fé dos católicos paraenses. Centenas de fiéis saíram em caminhada pelas ruas do bairro da Cidade Velha, seguindo a Procissão do Senhor dos Passos. A Imagem de Jesus carregando a cruz do calvário foi conduzida pelas vias estreitas do centro histórico da capital a partir da Catedral Metropolitana, no Largo da Sé, em direção à Basílica Santuário de Nazaré, logo após a Santa Missa das 18h, presidida por monsenhor Agostinho Cruz, cura da Sé e vigário geral da Arquidiocese de Belém.

A Imagem do Senhor dos Passos representa a via dolorosa de Jesus a caminho do Calvário. "Esculpida em tamanho natural, tem o joelho esquerdo apoiado no chão e as mãos seguram a pesada cruz amparada no ombro esquerdo. A túnica de tecido em tons de marrom e grená deixa a mostra os pés de Jesus. No rosto escorrem suor e sangue, provocados pela coroa de espinhos que prendem os longos cabelos. Com semblante verdadeiro, encanta milhares de devotos que o seguem durante a procissão", detalha o comunicado que traz a programação divulgada pela Arquidiocese.

Para a engenheira elétrica Samira Machado, que mora em Batista Campos, a procissão relembra a caminhada de Jesus na Via Sacra. “É um dia para refletir sobre as dores que nós provocamos em Jesus”, disse, enquanto acompanhava a procissão.