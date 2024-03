Semana Santa: confira a programação da Semana Santa na Basílica Santuário de Nazaré, em Belém (PA)

A Semana Santa relembra a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo, é considerada o maior evento da Igreja Católica e, por isso mesmo, terá programação específica na Basílica Santuário de Nazaré, no Centro de Belém, a partir desde domingo (24). No Domingo de Ramos, os fiéis rememoram a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém.

Na Basílica Santuário, o Domingo de Ramos contará com a celebração da Santa Missa às 6h30, 8h, 10h, 12h, 16h, 18h e 20h. Às 10h, será realizada a Bênção Solene dos Ramos na Praça Santuário, com procissão até a Basílica Santuário de Nazaré. Em todas as celebrações, será realizada a Benção dos Ramos. A programação da Semana Santa será encerrada no dia 31, com a celebração

Confira a programação completa da Semana Santa na Basílica Santuário de Nazaré:

24/03 – Domingo de Ramos

Santa Missa: 6h30, 8h, 10h, 12h, 16h, 18h e 20h.

10h: Bênção Solene dos Ramos na Praça Santuário, com Procissão até a Basílica Santuário de Nazaré.

Benção dos Ramos em todas as celebrações.

25 e 26/03 – Segunda e Terça-feira Santa

Santa Missa na Basílica de Nazaré: 7h, 12h e 18h;

Santa Missa na Capela Bom Pastor: 9h.

27/03 – Quarta-feira Santa

Santa Missa na Basílica de Nazaré: 7h, 12h e 18h;

Santa Missa na Capela Bom Pastor: 9h;

Mutirão de confissão: 9h às 12h e 15h às 20h;

Procissão de Nosso Senhor dos Passos: 19h (com saída da Catedral de Belém para Basílica de Nazaré).

28/03 – Quinta-feira Santa

Celebração da Ceia do Senhor e Lava Pés, às 18h (Facebook e YouTube).

29/03 – Sexta-feira Santa

Saída da Procissão do Nosso Senhor dos Passos: 7h;

Via Sacra na Basílica de Nazaré: 9h ( Rede Vida, Facebook e YouTube);

Celebração da Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo: 15h (Facebook e YouTube);

Procissão do Senhor Morto: 17h.

30/03 – Sábado Santo

Vigília Pascal: 20h (Facebook e YouTube. Levar velas com suporte).

31/03 – Domingo de Páscoa

Santa Missa: 6h30, 8h (TV Cultura, Facebook e YouTube), 10h (Facebook e YouTube); 12h, 16h, 18h (Facebook e YouTube) e 20h.

As comunidades da Paróquia de Nazaré também oferecerão uma programação especial para os comunitários! Confira:

24/03 – Domingo de Ramos:

Capela Santa Bernadete: 8h30;

(Avenida Conselheiro Furtado,1571)

Capela São Brás: 9h;

(Avenida José Malcher, Passagem Tapajós,39)

Capela Sagrada Família: 10h;

(Rua Domingos Marreiros, 938)

31/03 – Domingo de Páscoa:

Capela Santa Bernadete: 8h30;

Capela São Brás: 9h;

Capela Sagrada Família: 10h.

Comunidade Santo Antônio Maria Zaccaria:

(Rua Boaventura da Silva, 1796)

24/03 – Domingo de Ramos: Santa Missa, 8h30 (bênção dos Ramos na quadra seguida de procissão) e 19h;

28/03 – Quinta-feira Santa: Celebração da Ceia do Senhor e Lava-pés, 19h; Após a celebração, Adoração ao Santíssimo até às 23h.

29/03 – Sexta-feira Santa: Adoração ao Santíssimo Sacramento de 6h às 12h; Celebração da Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, 15h; Procissão do Senhor Morto às 17h.

30/03 – Sábado: Vigília Pascal, 19h (levar velas com suporte)

31/03 – Domingo: Santa Missa, 8h30 e 19h

Comunidade Sagrado Coração de Jesus:

(Rua dos Caripunas, 2200)

24/03 – Domingo de Ramos: Santa Missa, 7h30 (Bênção Solene dos Ramos no pátio da capela).

28/03 – Quinta-feira Santa: Celebração da Ceia do Senhor e Lava Pés, 19h; Após a celebração, Adoração ao Santíssimo até às 22h.

29/03 – Sexta-feira: Adoração ao Santíssimo Sacramento de 6h às 12h; Celebração da Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, 15h; Procissão do Senhor Morto, 17h.

30/03 – Sábado: Vigília Pascal, 19h (levar velas com suporte)

31/03 – Domingo: Santa Missa,7h30.