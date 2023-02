Semob determina interdição provisória de trecho da Pedro Miranda; linhas de ônibus serão afetadas

Para que os ensaios das escolas de samba que desfilam na Aldeia Cabana possam ser realizados com segurança e tranquilidade, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) determinou a interdição provisória do trecho da avenida Pedro Miranda que vai da travessa Lomas Valentinas até a avenida Dr. Freitas. Por conta disso, as linhas de ônibus que que transitam pela via no sentido São Brás e Dr. Freitas foram desviados. A medida começou a valer nesta terça (7) e prossegue até a quinta-feira (9), no horário das 20h às 3h.

VEJA MAIS

Confira como vai ficar o itinerário dos transportes públicos:

As linhas que passam pela Avenida Pedro Miranda em direção à Avenida Dr. Freitas deverão tomar o seguinte itinerário: Travessa Lomas Valentinas, Avenida Marquês de Herval, Avenida Dr. Freitas e Avenida Pedro Miranda, a destino.