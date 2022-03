Seminário inédito relembra a entrada das mulheres na segurança pública do estado

Nesta terça-feira (8), será realizado o primeiro Seminário de Mulheres Militares do Pará. Com o tema "Desafios na Carreira e Atuação da Mulher Militar nas Instituições Públicas", o evento será às 8h, na Fundação Cultural do Pará (Centur), em Belém. Promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, junto à Procuradoria Especial da Mulher da Alepa (Promulher/Alepa), o seminário inédito relembra os 40 anos da entrada das mulheres no serviço de segurança pública no estado.

VEJA MAIS

Para a tenente-coronel Samara Carvalho, uma das primeiras mulheres a entrar no CBMPA, o evento é o reconhecimento da importância feminina na corporação. “Eu entendo que é de fundamental importância a presença da mulher, porque o nosso ingresso veio marcar uma história, quebrar paradigmas. Desde o início até hoje, temos histórias e trabalhos importantes em prol do crescimento e desenvolvimento da corporação. Hoje, nós ocupamos a função de gestão. Eu estou caminhando para ser coronel. Ao chegar a esse posto, podemos tomar decisões relevantes, no aspecto de políticas públicas para mulheres e isso reflete junto à sociedade”, comenta a tenente coronel Samara.

Para a coronel da Polícia Militar e subcomandante do Gabinete Militar da Assembleia Legislativa do Pará, Adriana Nacif, o evento também servirá para discutir políticas de valorização das mulheres nas instituições militares: “É um momento histórico, um divisor de águas, pois há cerca 40 anos houve o ingresso da primeira turma de mulheres militares na segurança pública. Ao final do evento, iremos sugerir a elaboração de políticas específicas à valorização e proteção das Mulheres Militares”, destaca a coronel.

Maria Elizabeth Teixeira Rocha, única mulher a assumir a presidência do Superior Tribunal Militar, em 2014 (José Cruz / Agência Brasil)

O tema “Assédio Sexual e Moral nas Forças Armadas” será pautado no evento por meio de uma palestra, proferida pela ministra do Superior Tribunal Militar (STM), Maria Elizabeth Teixeira Rocha, primeira mulher a ocupar uma cadeira no tribunal e a única a assumir a presidência do órgão em 2014, acumulando marcos de destaque em sua caminhada profissional.