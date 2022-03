Serviços de saúde, beleza e dignidade menstrual continuam pelo Dia da Mulher, em Belém

Ao longo do mês de março, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e a Coordenadoria da Mulher de Belém (Combel) realizam uma série de programações alusivas ao Dia Internacional da Mulher, incluindo ações de saúde, beleza e dignidade menstrual.

Na quinta-feira (10), a Sesma promove uma ação de saúde na Casa Rua Nazareno Tourinho, espaço que acolhe pessoas em situação de rua e refugiados. A programação começa às 10h e vai até 12h, disponibilizando também serviços de beleza, lojinha de roupas e estúdio de fotografia.

Nos dias 15 e 18 de março, a secretaria também promove duas rodas de conversa sobre saúde, a partir das 10h. A primeira delas, na terça-feira (15), será na Estratégia "Saúde da Família", no Furo das Marinhas, em Mosqueiro; e a segunda, na sexta (18), na comunidade Warao, no bairro do Tapanã, em Belém.

Encerrando as programações da Sespa, as mulheres da comunidade quilombola Sucurijuquara receberão serviço de exame preventivo contra o câncer de colo de útero (PCCU) e palestra sobre educação em saúde, no dia 25 de março, a partir das 8h, na Estratégia "Saúde da Família" Sucurijuquara.

Dignidade menstrual é um dos focos das ações em prol das mulheres

Por meio da Coordenadoria da Mulher de Belém (Combel), moradoras dos bairros periféricos da cidade poderão contar com a distribuição gratuita de absorventes. Uma equipe técnica realizará a entrega dos produtos por meio de articulação com lideranças locais.

Os primeiros bairros confirmados são: Jurunas, no dia 15, e Icoaraci, no dia 23, e Águas Lindas, dia 31 de março. A ação tem como objetivo promover a assistência integral de direitos para as mulheres, considerando a dignidade menstrual como um dos direitos básicos mais importantes.