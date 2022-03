Mulheres serão homenageadas pela Polícia Militar nesta terça-feira (8)

As mulheres serão homenageadas pela Polícia Militar do Pará nesta terça-feira (8), a partir das 9h. O "Paradão", evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher, será realizado, simultaneamente, em todos os quartéis da corporação.

VEJA MAIS

Durante a programação haverá homenagens às mulheres, com o objetivo de reconhecer e valorizar o papel das servidoras na instituição de segurança pública e em toda a sociedade. O comandante-geral da PM, coronel Dilson Júnior, vai entregar a Sala de Atendimento à Mulher Policial Militar, na sede do Quartel do Comando-Geral (QCG), em Belém.