Pedreira de 74 anos é exemplo de força

A semana da mulher chegou e quando pensamos em falar de mulheres à frente do seu tempo pensamos em nomes da música, literatura que se destacaram pela sua história de luta e coragem. Entre as reportagens especiais do Grupo Liberal, a história de uma mulher que vive no anonimato, mas que sua história tem grande relevância quanto às personalidades, nos quesitos de bravura e força. A idosa Benedita da Graça Lopes, 74 anos, moradora de Icoaraci, trabalha como pedreira, ela ergueu e ergue até hoje a própria casa e garante que se sente pronta para contratações.

Dona Graça nasceu no final dos anos 40, um tempo em que o mundo vivia o pós-guerra. Tempos de dificuldade. Ela recorda que passou por alguns apertos e um deles foi a moradia. Já adulta, depois que perdeu o primeiro marido e precisou vender uma casa na 6ª rua, no distrito de Icoaraci, passou a morar em uma na alameda, na rua Padre Julio Maria, onde comprou um terreno.

Feliz da vida, Benedita da Graça Lopes reforma a própria casa (Igor Mota / O Liberal)

A casa era bem simples, forrada com lona. Em decorrência da falta de dinheiro, ela contratou um pedreiro e resolveu colocar a mão na massa. "Eu comecei com o serviço de pedreira a partir da necessidade de levantar a minha própria casa, pois eu não tinha dinheiro para arcar com as necessidades básicas e ainda enfrentar uma obra", explica a idosa.

Por conta própria, dona Graça resolveu ir atrás de informações e conhecimento sobre o trabalho da obra. "Eu busquei informações em revistas, com os próprios trabalhadores. Por exemplo, por onde eu andava e via alguém fazendo algum tipo de serviço eu já encostava e ficava tirando dúvidas e depois fazia aqui em casa", completou.

Outra ousadia e inteligência da dona Graça é que parte do material que ela coletava para erguer a residência era proveniente de sobras de obras. “Eu andava tudo por ai e o que eu achava em bom estado eu pegava e reaproveitava. Muito do que tem aqui foi coletado pela rua”.

Idosa superou um acidente

Há 22 anos, quando a pedreira estava com 52 anos, em meio a obra de sua residência, ela sofreu um grave acidente. Ela caiu de uma altura considerável e fraturou algumas partes do corpo. Dona Graça precisou parar tudo, ficou impossibilitada de fazer qualquer tipo de esforço durante oito meses e nesse período ficou até sem andar.

Por conta própria, dona Graça resolveu ir atrás de informações e conhecimento sobre o trabalho da obra (Igor Mota / O Liberal)

"Foi uma fase muito ruim mesmo, pois fiquei sem poder fazer nada. A única coisa boa é que eu consegui me aposentar", recorda a idosa. Hoje, a casa da dona Graça já está toda em alvenaria, mas ela permanece com as obras. Como ela está morando sozinha, ela resolveu dividir a casa e uma parte está disponível para alugar.

"Antes a minha filha morava comigo e como não mora mais estou fazendo essa obra aqui para dividir a casa e alugar. Eu faço tudo, pois em vez de contratar um pedreiro, pagar a diária e ainda arcar com a alimentação dele eu prefiro fazer eu mesma e usar esse dinheiro em material", explica a pedreira.

O nome da pedreira faz jus ao seu temperamento. Cheia de graça, a idosa fala do prazer que tem em trabalhar e colocar a mão na massa. Ela diz que como mulher, ela tem condições de executar tudo o que deseja.

Sem qualquer tipo de cartilha, dona Graça age com força e coragem e ainda faz questão de deixar um recado: “Mulheres, não dependam de homem para nada. Tem que trabalhar, meu amor. Tem que batalhar, pois sempre tem um lugar para ganhar uma ponta. Essa é minha opinião”, disse.

A idosa diz que é ativa e que puxou para o pai, pois gosta da vida cheia de movimento. “Hoje estou trabalhando aqui, mas eu também saio, vou para a casa das minhas amigas. A minha neta passa o final de semana aqui. Assim levo a minha vida, sou igual ao meu pai”, acrescenta.