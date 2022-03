Ações em Ananindeua fazem alusão ao Dia Internacional da Mulher ao longo do mês de março

A prefeitura de Ananindeua, por meio das Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat) e Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), promove uma série de ações alusivas ao Dia Internacional da Mulher, que ocorre no dia 8 de março. A programação ao longo do mês, conhecido como Março Lilás, dos órgãos trabalha, além do empoderamento feminino, com iniciativas que trazem para o centro do debate os cuidados que a mulher deve ter com a saúde e a importância, nesse contexto, da prevenção contra o câncer de colo de útero, a 4ª maior causa de morte pela doença em mulheres no país.

As ações da Sesau nas Unidades Básicas de Saúde do município, de acordo com a diretora técnica da secretaria, Sâmia Borges, visam a orientação e o alerta às mulheres sobre a importância de um diagnóstico precoce da doença. “Março Lilás é a campanha em que intensificamos a realização do exame PCCU em todas as nossas unidades de saúde, ofertando e orientando onde essas mulheres podem realizar seu preventivo. Caso ela precise de um cuidado, pós exame, ela é tratada na rede de saúde do município de Ananindeua. Se ela precisar de um cuidado mais especializado, ela é inserida no nosso sistema de regulação em saúde, ofertando cuidado de média ou alta complexidade”, declarou.

No dia 15 de março, um seminário voltado aos Agentes Comunitários de Saúde será realizado para discutir que estratégias eles podem adotar durante as visitas domiciliares, para estimular a realização da prevenção do câncer de colo de útero. Nas UBSs, durante todo o mês, serão realizadas diversas ações visando o cuidado preventivo por meio da realização regular do PCCU (exame que coleta material para pesquisa de câncer de útero) e incentivo à vacina contra o HPV para meninas na faixa etária de 09 a 14 anos, oferecendo também orientação sobre sintomas e sinais de câncer de colo de útero ao público em geral.

As ações nas Unidades Básicas de Saúde envolvem ainda rodas de conversa, aferição de pressão arterial, consultas médicas e odontológicas, vacinação contra o HPV e testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C.

Assistência

Pela Semcat, a programação é voltada para estimular a elevação da autoestima das mulheres que vivem no município. Ao longo do mês, serão realizados eventos como cine debate, rodas de conversas, palestras, oficinas, cursos de qualificação profissional, serviços de beleza, entre outros. Segundo a titular da secretaria, Marisa Lima, ao longo do ano são realizados diversos serviços, programas e projetos voltados à proteção da mulher, seja em situação de violência, vulnerabilidade social, como também na oferta de cursos de qualificação profissional e geração de renda.

Outras campanhas também são executadas pela Semcat: de Prevenção à Saúde Mental e Gravidez na Adolescência, de Combate ao Abuso, Exploração Sexual e Feminicídio, para assegurar e informar sobre os direitos das mulheres. Ainda em meio a esse momento de debate pelo Março Lilás, a Prefeitura de Ananindeua dará início à construção da Casa da Mulher Brasileira no município, que irá reforçar os serviços já realizados.

Programação do mês de março (Semcat):

Dia 07/03:

Curso de qualificação profissional de Artesanato de Bolsas em Tecido e Papelão no CRAS Guanabara, localizado na Rua Oséias Silva, nº. 767, no Guanabara (em frente à Escola Machado de Assis). O curso inicia dia 07 e vai até o dia 11/03.

Dia 08/03:

Aulão de Dança na praça Uirapuru, localizada na rua Santa Fé, bairro Icuí-Guajará (ao lado da Unidade Integral Pro Paz). A ação inicia às 9h.

Ações educativas e de beleza no CRAS Jaderlândia, localizado na Passagem Bom Jesus, nº 2000 , bairro Atalaia. A ação inicia às 8h.

Dia 10/03:

Oficina sobre “Mulher na luta por seus direitos”. A atividade será no CRAS Estrela Ananin, localizado na Rua 14, nº 15, Conjunto Júlia Seffer, bairro Águas Lindas, e inicia às 9h.

Dia 11/03:

Roda de Conversa sobre a valorização da mulher e prevenção ao câncer de colo de útero no CRAS Uirapuru, localizado na Estrada de Santa Fé, Conjunto Uirapuru, WE 22, Quadra 24 s/n , bairro Icuí Guajará. A ação inicia às 9h.

Aulão e concurso de dança, rosa de conversa sobre empoderamento feminino e serviço de saúde na quadra João Nunes, localizado na Passagem Santa Clara, nº 160, bairro 40 Horas. A ação inicia às 9h.

Dia 14/03:

Curso de qualificação profissional de Libras no CRAS Jaderlândia, localizado na Passagem Bom Jesus, nº 2000 , bairro Atalaia. O curso inicia dia 14 e vai até a segunda semana de junho.

Curso de qualificação profissional de Garçom e Garçonete no CRAS Guanabara, localizado na Rua Oséias Silva, nº. 767, no Guanabara (em frente à Escola Machado de Assis). O curso inicia dia 14 e vai até o dia 18/03.

Dia 15/03:

Roda de conversa sobre violência doméstica no CRAS Complexo da Cidade Nova VI, localizado no Conjunto Cidade Nova VI, entre WE 84 e WE 87, bairro Coqueiro. A ação inicia às 9h.

Cine Debate sobre as conquistas femininas no CRAS Distrito Industrial, localizado na Rua Manoel de Souza, Nº 4, bairro Distrito Industrial. A ação inicia às 9h.

Dia 16/03:

Palestra sobre “Os movimentos sociais e as conquistas femininas” no CRAS Guanabara, localizado na Rua Oséias Silva, nº. 767, no Guanabara (em frente à Escola Machado de Assis). A ação inicia às 8h.

Oficina sobre “Orientação de inserção no mercado de trabalho”. A atividade será no CRAS Estrela Ananin, localizado na Rua 14, nº 15, Conjunto Júlia Seffer, bairro Águas Lindas, e inicia às 9h.

Dia 17/03:

Palestra sobre “Prevenção e conscientização do câncer de colo de útero”, capoterapia, serviços de beleza e agendamento para o CADÚnico no CRAS Estrela Ananin, localizado na Rua 14, nº 15, Conjunto Júlia Seffer, bairro Águas Lindas. A ação inicia às 9h.

Oficina sobre a “Auto-estima da Mulher”.A atividade será no CRAS Estrela Ananin, localizado na Rua 14, nº 15, Conjunto Júlia Seffer, bairro Águas Lindas, e inicia às 9h.

Dia 18/03:

Roda de conversa, Dinâmica de grupo e serviços de saúde e estética no CRAS Santana do Aurá, localizado na Rua São Jorge, s/n esquina com a Rua Santo Antonio, bairro Águas Lindas. A ação inicia às 9h.

Dia 21/03:

Curso de qualificação profissional de Fabricação de Produtos de Limpeza e Higiene no CRAS Distrito Industrial, localizado na Rua Manoel de Souza, Nº 4, bairro Distrito Industrial. O curso inicia dia 21 e vai até 25/03.

Curso de qualificação profissional de Embalagem no CRAS Uirapuru, localizado na Estrada de Santa Fé, Conjunto Uirapuru, WE 22, Quadra 24 s/n , bairro Icuí Guajará. O curso inicia dia 21 e vai até o dia 25/03.

Cursos de qualificação profissional de Técnicas de Drinks e Coquitéis no CRAS Guanabara, localizado na Rua Oséias Silva, nº. 767, no Guanabara (em frente à Escola Machado de Assis). O curso inicia dia 21 e vai até o dia 25/03.

Dia 22/03:

Roda de conversa e serviços de beleza no CRAS Daniel Reis, localizado na Rua do Sol, Nº 07, bairro Centro. A ação inicia às 9h.

Dia 24/03:

Roda de conversa sobre “Empoderamento feminino” na Escola Laércio Barbalho, localizada na Rua Ferreira Gomes, Quadra Vinte E Oito, S/N, bairro Curuçambá. A ação inicia às 9h.

Dia 25/03:

Roda de conversa sobre “Empoderamento feminino” na Ilha Igarapé Grande, bairro Curuçambá. A ação inicia às 9h.

Dia 28/03:

Confraternização com café da manhã com as mulheres atendidas no CRAS Complexo da Cidade Nova VI, localizado no Conjunto Cidade Nova VI, entre WE 84 e WE 87, bairro Coqueiro. A ação inicia às 9h.

Saiba os locais onde realizar exames de PCCU em Ananindeua

UBS Ananindeua

UBS Águas Lindas

UBS Guanabara

UBS Julia Seffer

UBS Jardim Amazonia

UBS Aurá

UBS Aguas Brancas

UBS Mariguela

UBS Levilândia

UBS Bem Viver

UBS Distrito Industrial

UBS José Araújo

UBS Geraldo Palmeiras

UBS Heliolânia Rural

UBS Sare

UBS Guajará I

UBS Paar

UBS Nova Jerusalém

UBS Roraima Amapá

UBS Curuçambá Rural

UBS Curuçambá Urbano

UBS Guajará II

UBS Helena Barra

UBS CRF

UBS C.N IV

UBS Paulo Frota

UBS Novo Cristo

UBS Grajau

UBS C.N VI

UBS Park Laguna

UBS Icuí

UBS Cristo Rei

UBS Warislândia

UBS Uirapuru

UBS Nova União

UBS Coqueiro

UBS Coqueiro II

UBS Jaderlândia

UBS Jaderlânia II

UBS Nova Zelândia

UBS Una

UBS Atalaia.

Cronograma das ações previstas nas UBS em março:

DIA 3 DE MARÇO DE 2022

JARDIM AMAZÔNIA: 8 às 12h

UBS HELIOL NDIA RURAL: 8 às 12h

DIA 07 DE MARÇO DE 2022

UBS JARDIM AMAZÔNIA: 8 às 12h

UBS ATALAIA: 8 às 12h

DIA 08 DE MARÇO DE 2022

UBS GUANABARA:9 às 17h

UBS SARE: 8 às 12h

UBS CIDADE NOVA IV: 08 às 12h

UBS 28 DE AGOSTO:9 às 12H

DIA 09 DE MARÇO DE 2022

UBS VITÓRIA RÉGIA: 9 às 12h

UBS ELO 1 e 2: 9 a às 12h

UBS RORAIMA AMAPÁ: 9 às 12h

UBS ATALAIA : 8 às 12h

DIA 11 DE MARÇO DE 2022

UBS ATALAIA: 8 às 12h

UBS JARDIM AMAZÔNIA: 8 às 12h

DIA 12 DE MARÇO DE 2022

UBS UMA: 8 às 17h

DIA 15 DE MARÇO DE 2022

UBS CELSO LEÃO: 14 às 16h

UBS GERALDO PALMEIRA :9 às 12h

UBS JOSÉ ARAÚJO: 9 às 12h

DIA 16 DE MARÇO DE 2022

UBS JÚLIA SEFFER: 9 às 12h

UBS BEM VIVER: 8 às 12h

UBS CELSO LEÃO: 14 às 16h

UBS SAMAMBAIA: 9 às 12h

UBS WARISL NDIA: 9 às 12h

DIA 17 DE MARÇO DE 2022

UBS PEDREIRINHA: 8 às 12H

UBS MARIGUELLA: 8 às 12h

DIA 18 DE MARÇO DE 2022

UBS DISTRITO INDUSTRIAL: 9 às 12h

DIA 21 DE MARÇO DE 2022

UBS CARNAÚBA: 9 às 12h

DIA 22 DE MARÇO DE 2022

UBS CIDADE NOVA IV: 08 às 12h

DIA 23 DE MARÇO DE 2022

UBS GUAJARÁ I: 9 às 12

UBS UIRAPURU: 8 às 16h

DIA 24 DE MARÇO DE 2022

UBS LEVIL NDIA: 8 às 12h

DIA 25 DE MARÇO DE 2022

UBS ÁGUAS LINDAS: 8 às 12h

DIA 29 DE MARÇO DE 2022

UBS CIDADE NOVA IV: 08 às 12h

DIA 30 DE MARÇO DE 2022

UBS PAAR: 9 às 12h

Seminário para Agentes Comunitários de Saúde

Tema: Que estratégias os Agentes Comunitários de Saúde podem adotar durante as visitas domiciliares para estimular a realização da prevenção do câncer de colo de útero?

Data: 15 de março de 2022

Horário: 14 às 17h

Palestrante: Alrieth Vilhena