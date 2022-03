Corrida 'Só Delas' abre a programação do mês da mulher da Prefeitura de Belém

Mês de março é o mês das mulheres e, no decorrer do período, a Prefeitura de Belém, por meio de suas secretarias, irá realizar ações relacionadas à saúde, educação, segurança e políticas públicas. Para dar início às atividades, aconteceu na manhã deste domingo (6) a corrida "Só Delas", que contou com a presença do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

O evento começou às 6h30, no portão 1 da Universidade Federal do Pará (UFPA), na Avenida Bernardo Sayão, Guamá. A titular da Secretaria Municipal Esporte, Juventude e Lazer (SEJEL), Carolina Kemel, esteve no local e afirmou que a corrida é uma forma de valorizar as mulheres e chamar atenção para as pautas relativas às lutas diárias que as mulheres travam na sociedade. "A Corrida só delas é alusiva ao mês de março, representatividade feminina, para iniciar as programações do mês da mulher. Esta corrida é realizada pela prefeitura de Belém, por meio da Sejel e tem apoio da Guarda Municipal de Belém", explicou.

Corrida "Só Delas", neste domingo (6) dando início às atividades do mês da mulher. (Reprodução / Ascom Sejel)

Carolina destaca a importância do fortalecimento da rede de apoio entre mulheres, assim como da participação feminina em diversos setores. Cita a prefeitura como espaço que oportuniza esses protagonismos. "É muito importante que sejamos lembradas no 8 de março, mas que todos os dias não deixemos de lutar 'as nossas lutas'. Que seja um exercício diário. Então, não devemos largar as mãos umas das outras. Precisamos estar unidas e fortalecidas para que conquistemos muito mais. Tivemos a presença do nosso prefeito Edmilson, que valoriza o protagonismo feminino. Hoje 50% do quadro funcional da prefeitura é composto por mulheres", observou.

Destaques da corrida

Após a corrida, as vencedoras Kellins Pidner, Rosimary Moura Brito e Lídia Costa - primeiro, segundo e terceiro lugar respectivamente - receberam das mãos do Prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, o troféu pela participação.

A vencedora Kellins Pidner conta que o primeiro lugar é fruto de treino, mas para além de ter vencido a prova, a prática do exercício físico para a saúde física e mental diária, é muito importante e foi indispensável neste contexto de pandemia.

"Uma corrida dessas é muito importante, ainda mais depois de uma pandemia dessas, né? Estamos saindo, muitas pessoas estão descobrindo que o exercício é muito necessário para se manter saudável, é uma questão de sobrevivência, é muito importante. Não só para o físico, mas para o mental também. Então fica meu convite, vem pra rua, caminha, não precisa correr. Você vai voltar para casa outra pessoa", destacou.

Serviços para o bem estar

Após a corrida às mulheres presentes no evento receberam o serviço de massagem e estética. A programação do domingo foi encerrada, mas durante o mês de março a prefeitura continuará com programação alusiva envolvendo saúde, conscientização, valorização, atendimento jurídico, palestras, entre outros serviços.

Na terça-feira (8), Dia Internacional da Mulher, a programação será no estacionamento do Ver-o-Peso das 8h às 12h. com serviços de Saúde - consulta com enfermeiros, PCCU, testagem rápida de ISTs e verificação de pressão e glicemia -, avaliação antropométrica, orientação nutricional, distribuição de bolo de casca de frutas, assessoria jurídica gratuita para mulheres, exposição artística em homenagem às mulheres que lutaram contra a ditadura, cantinho de leitura, atividades de de ginástica - alongamento e aula de dança - e divulgação do programa Donas de Si. Também contará com atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) Fluvial, atendimento no Consultório de Rua e a atração cultural ficará por conta do Pagode das Meninas.