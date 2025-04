Semana Santa: movimento de saída da cidade pela BR-316 tem trânsito intenso na quinta-feira (17)

O trânsito no sentido de saída da cidade pela rodovia BR-316 foi bastante intenso no início da noite de quinta-feira (17). Quem decidiu esperar o calor do dia baixar para pegar a estrada, teve que enfrentar um fluxo lento. No perímetro do bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, o lado da BR-316 que sai da cidade, em direção à Marituba, seguia com uma velocidade baixa e constante. Já no sentido oposto, o trânsito permaneceu livre e fluido.

A redação integrada de O Liberal solicitou nota ao Departamento de Trânsito do Estado (Detran/PA) para saber da ocorrência de eventuais acidentes, porém, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

