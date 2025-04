Missa da Ceia do Senhor, com rito do Lava Pés, tem início em Belém

A celebração da Missa da Ceia do Senhor, com o rito do Lava-Pés, começou na noite desta quinta-feira (17), na Catedral Metropolitana de Belém, presidida por dom Alberto Taveira Corrêa. A celebração relembra o momento em que Jesus, antes da instituição da eucaristia, lava os pés de seus discípulos, ensinando sobre servidão, humildade e amor ao próximo.

Missa Ceia do Senhor com rito do Lava Pés Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal

O arcebispo destaca que a Quinta-feira Santa dá início à "Páscoa da Ceia", que segue até o Domingo de Páscoa. Essa celebração recorda a instituição da Eucaristia, do sacerdócio e do mandamento novo, simbolizado pelo gesto do Lava-Pés. “A partir de hoje, vamos ficar em oração, preparando a celebração da segunda etapa da Páscoa, que é a Sexta-feira Santa, também chamada de Páscoa da Cruz, em que meditaremos sobre a morte redentora de Cristo”, pontua o arcebispo.

VEJA MAIS

Ainda sobre a Sexta-feira Santa, Dom Alberto reforça que não se trata de um dia de luto, mas, de vitória, força e amor. Do sábado para o domingo é celebrada a festa mais importante para a Igreja: a Ressurreição de Cristo. “Todos nós, cristãos, temos a certeza de que Jesus, depois de morto, ressuscitou para sempre. Entramos em comunhão com Ele e, assim, celebramos a alegria da Páscoa”, explica o arcebispo.

Durante a cerimônia, na Catedral de Belém, o arcebispo repetiu o gesto de Jesus e lavou os pés de fiéis. Sobre a escolha das pessoas que participaram do ritual, Dom Alberto explica que cada paróquia adota seu próprio critério.

Manolo Freitas, guarda da Igreja, foi uma das 12 pessoas escolhidas para participar do rito. Ele conta que foi a primeira vez que vivenciou essa experiência e se sentiu feliz e honrado. “É muito satisfatório participar desse momento que simboliza o fim da Quaresma e o início do período pascal. Como católicos, buscamos relembrar o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, que se inicia hoje”, destaca.

Ao final da Missa, o Santíssimo Sacramento (imagem de Cristo) é levado em procissão à Capela da Reposição, onde permanece em adoração até a meia-noite. O mesmo acontece nas demais paróquias, marcando o início do Tríduo Pascal — que contempla a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus, vivenciados em três celebrações unidas. É por isso que a Missa da Ceia do Senhor “não termina” do modo clássico, mas se estende numa Vigília Eucarística.

Em todas as 109 paróquias da Arquidiocese de Belém serão celebradas missas, seguindo a programação de cada uma.