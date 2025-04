Sexta-feira Santa: confira a programação da Arquidiocese de Belém

A Sexta-feira Santa (18), uma das datas mais importantes para os cristãos, será marcada por uma intensa programação religiosa em Belém. Na data, a Arquidiocese reúne fiéis em procissões, sermões e celebrações litúrgicas que ocupam ruas e igrejas do centro histórico da capital paraense. A celebração relembra a crucificação e morte de Jesus Cristo e convida os fiéis ao recolhimento e à oração.

Procissão do Encontro

A procissão com a imagem do Senhor dos Passos sai às 7h da Basílica Santuário de Nazaré e percorre as avenidas Nazaré, Assis de Vasconcelos, Gaspar Viana e Presidente Vargas, entre outras, até a Igreja das Mercês. São realizadas sete paradas ao longo do trajeto. A imagem representa a primeira queda de Jesus a caminho do Calvário, marcada por expressões de sofrimento.

Simultaneamente, às 8h, a procissão com a imagem de Nossa Senhora das Dores sai da Igreja de São João Batista, na Cidade Velha, e também segue até a Igreja das Mercês.

Sermão do Encontro

Por volta de 10h, ocorre o tradicional Sermão do Encontro no adro da Igreja das Mercês. A pregação será feita pelo cônego Vladian da Silva Alves, pároco da Paróquia Santíssima Trindade. O sermão narra o encontro entre Jesus e Maria durante o caminho da cruz, momento de forte emoção e reflexão.

Sermão das Sete Palavras

Às 12h, a Capela de Santo Antônio, na Campina, recebe a 146ª edição do Sermão das Sete Palavras. A celebração será conduzida pelo cônego Plínio Moraes Pacheco e transmitida pela Rede Nazaré de Comunicação. Acompanhado por música sacra, o sermão traz a meditação sobre as últimas palavras de Cristo na cruz.

Ação Litúrgica da Paixão e Morte

A partir das 15h, ocorre a Ação Litúrgica nas 109 paróquias da Arquidiocese de Belém.

Na Catedral Metropolitana, a celebração será às 17h, presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa. A cerimônia inclui a Liturgia da Palavra, Adoração da Cruz e Comunhão Eucarística.

Sermão do Descendimento da Cruz e Procissão do Senhor Morto

Às 18h, na Catedral, o padre Francisco Sorrentino conduz o Sermão do Descendimento da Cruz. Em seguida, a Procissão do Senhor Morto segue até a Igreja de São João, acompanhada da imagem de Nossa Senhora das Dores.

Programação da Ação Litúrgica nas Paróquias

Às 15h:

Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré

Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio

Santuário Santa Rita de Cássia

Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida

Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa

Santuário Nossa Senhora do Ó

Paróquia São José (Doca)

Paróquia Nossa Senhora do Livramento

Paróquia Jesus Bom Samaritano

Paróquia São Francisco (Tapanã)

Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus (Tenoné)

Paróquia Santa Luzia do Bom Futuro

Paróquia São Benedito

Paróquia São Jorge

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Cidade Velha)

Paróquia Arcanjo Miguel

Paróquia Santa Madre Teresa de Calcutá

Paróquia Imaculada Conceição (Outeiro)

Paróquia Santa Edwiges

Às 15h30:

Paróquia Santa Luzia (Jurunas)

Às 16h:

Santuário São Judas Tadeu

Paróquia Sant’Ana

Às 17h:

Catedral Metropolitana de Belém

Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças

Paróquia Santíssima Trindade

Paróquia Ascensão do Senhor

Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus (Jurunas)

Serviço

Programação da Sexta-feira Santa pela Arquidiocese de Belém

Procissão do Encontro

7h: Saída da imagem do Senhor dos Passos da Basílica de Nazaré

8h: Saída da imagem de Nossa Senhora das Dores da Igreja de São João Batista

Local do encontro: Igreja das Mercês

Sermão do Encontro

10h: Igreja das Mercês

Sermão das Sete Palavras

12h: Capela de Santo Antônio

Ação Litúrgica da Paixão

15h: Todas as paróquias da Arquidiocese

17h: Catedral Metropolitana (com Dom Alberto Taveira)

Sermão do Descendimento da Cruz

18h: Catedral Metropolitana

Após o sermão: Procissão do Senhor Morto até a Igreja de São João