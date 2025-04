Missa do Crisma na Catedral de Belém inicia com renovação dos compromissos sacerdotais de 270 padres

Na manhã desta Quinta-feira Santa (17), na Catedral Metropolitana de Belém, localizada no bairro da Cidade Velha, foi realizada a tradicional Missa do Crisma — também conhecida como Missa da Unidade. É mais uma programação da Arquidiocese de Belém na Semana Santa. A celebração começou com a renovação dos compromissos sacerdotais de 270 padres, momento em que eles reafirmam, diante do arcebispo e dos fiéis, os votos assumidos no dia da ordenação.

A cerimônia teve início às 8h e foi presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo metropolitano de Belém, com concelebração do bispo auxiliar, Dom Paulo Andreolli, e de todo o clero arquidiocesano. Por reunir todos os presbíteros da Arquidiocese de Belém, não são celebradas outras missas pela manhã nas paróquias neste dia.

Participação dos fiéis

A celebração reuniu dezenas de fiéis, como a aposentada Domingas Lopes, de 62 anos, que há 25 anos acompanha a Missa do Crisma.

“É muito importante para mim, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. Então, toda vez que tem essa missa aqui, eu não perco. Eu amanheço, me organizo e venho para assistir. Esse é um momento de pedir bênçãos, agradecer e receber bênçãos”, afirmou.

Renovação sacerdotal na Missa do Crisma (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

O também aposentado João Batista de Oliveira, de 70 anos, participa da missa sempre que possível. “Todos os anos praticamente assisto. Alguns anos falham, por causa da idade, mas sempre que posso, venho. É Semana Santa, e a gente tem que acompanhar os três dias — o Tríduo Pascal. Saio renovado espiritualmente, com certeza. Esse é o momento de agradecer. Primeiro se agradece, depois se faz o pedido”, ressaltou.

Outras celebrações

Nesta Quinta-feira Santa, a Igreja Católica celebra dois aspectos centrais da vida de Jesus: o seu sacerdócio e o ápice de sua missão com a instituição da Santíssima Eucaristia. Por isso, são celebradas duas missas neste dia: pela manhã, a Missa do Crisma (ou Missa da Unidade) e, à tarde, a Missa da Ceia do Senhor, que rememora a Última Ceia e inclui o rito do Lava-Pés.

A programação da manhã começou às 7h, com a Oração da Manhã (Laudes), conduzida pelo Cabido Metropolitano — formado pelos cônegos da Arquidiocese. Logo após, teve início a Missa do Crisma, que, além da renovação dos compromissos sacerdotais, inclui um segundo momento significativo: a bênção dos Santos Óleos.

Esses óleos serão utilizados ao longo do ano nos sacramentos, como o Batismo, a Crisma, a Unção dos Enfermos e a Ordenação. São eles: óleo dos catecúmenos - destinado aos que serão batizados, marcando o início da vida cristã; óleo dos enfermos: utilizado na Unção dos Enfermos, para trazer conforto e força espiritual aos doentes; e o óleo do Santo Crisma: utilizado nos sacramentos do Batismo, Crisma e Ordem.

No Batismo e na Crisma, unge-se a fronte do fiel. Na Ordenação Episcopal, é derramado sobre a cabeça do novo bispo. Na ordenação sacerdotal, é aplicado nas palmas das mãos do novo padre.

Programação da tarde e da noite

À noite, será realizada a Missa da Ceia do Senhor, com a cerimônia do lava-pés, em todas as 109 paróquias de acordo com o horário de cada uma. Na Catedral Metropolitana a celebração será às 18h, presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, em seguida terá o traslado do Santíssimo para a capela da Reposição (na própria Catedral) para adoração até a meia noite.

Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, presidirá a missa às 17h, na Missão Belém, em Benevides.