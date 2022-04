Semana Santa: Missa Solene celebra a ressurreição de Cristo na Catedral Metropolitana de Belém

Neste domingo (17) foi celebrada, em Belém, a Missa Solene de Páscoa, uma das últimas celebrações da Semana Santa do calendário da igreja católica. A missa é ministrada em todas as arquidioceses de Belém, cada uma com sua programação. Na Catedral Metropolitana de Belém, na Cidade Velha, a missa foi presidida pelo Cônego Roberto Cavalli, que ensinou sobre o significado da ressurreição de Jesus Cristo.

Quem levou a filha e os netos para acompanhar a missa foi Lourdes dos Santos Dias, 49. Ela conta que participa ativamente das celebrações da igreja, desde criança, sobretudo na Semana Santa. Para Lourdes, é uma tradição especial: “É um momento de fé para rezar por todas as famílias. Minha neta é daqui da catequese e eu tenho que trazer ela na missa né? Essa missa significa tudo que Jesus fez e faz pela gente!”.

Para a filha de Lourdes, Cristina, a Missa Solene foi uma ocasião especial, já que ela não costuma participar de todas as atividades do calendário católico, como sua mãe faz: “Minha mãe mora na Cidade Velha e sempre vem. Hoje eu vim com ela. Tem um significado especial o dia de hoje, que me faz refletir sobre a importância da família e sobre o feito de Jesus”, comenta.

Já a pedagoga Roberta Eluan se emocionou pelo fato de estar acompanhando toda a programação da Semana Santa presencialmente, já que antes, durante a pandemia, só participava das missas por meio da televisão: “Eu sentia muito a falta de estar aqui. Quando a igreja reabriu, ano passado, a gente ficou muito feliz e agora estamos voltando para expressar toda nossa gratidão. Gratidão por tudo que a gente viveu e agora podemos estar aqui, com a nossa família”.

Durante a mensagem, o Cônego Roberto Cavalli destacou a importância do domingo de Páscoa para os cristãos e o significado da ressurreição de Jesus Cristo: “Essa Missa Solene vem nos ajudar a compreender esse mistério sobre nossas vidas. Lemos em Atos dos Apóstolos que Cristo morreu e ressuscitou. Essa é a base da nossa fé”.

O cônego relembrou, ainda, o momento vivenciado pela igreja do sábado (16) para o domingo (17), com a realização da Vigilia Pascal: “Ao olhar o túmulo de Jesus, quando ele se fecha, vemos a escuridão. Assim estava ontem na Vigília, quando a igreja estava escura. A escuridão representa a morte. Mas eis que ao abrir o túmulo, entra a luz. A vida nova é cheia de luz e aqui está um dos belos sinais da páscoa: o Cristo luz. Ontem, quando acendemos o Círio, na Vigília Pascal simbolizamos Cristo, a luz do mundo, que vem nos tirar das trevas”, explica.

Para todos os cristãos, inclusive os que não puderam acompanhar a missa ou as programações da Semana Santa, o Cônego Roberto deixou uma mensagem especial: “Que vocês sejam luz no cotidiano, que levem a alegria de hoje para suas casas, suas famílias. Sejam luz para iluminar onde quer que vocês estejam e sejam testemunha de Cristo ressuscitado”.