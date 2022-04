Confira a programação de missas do Domingo de Páscoa na Grande Belém

O Domingo de Páscoa é o ápice da Semana Santa, da Igreja Católica, ou seja, após o sofrimento na Via Crucis, a Ressurreição de Jesus Cristo, do Salvador enviado por Deus para ensinar a Boa Nova à Humanidade. Essa passagem bíblica é relembrada e comemorada por integrantes da Igreja e fiéis no mundo inteiro. Por essa razão, as 99 paróquias da Arquidiocese de Belém têm programação de missas ao longo deste domingo (17). Após dois anos de pique da pandemia da covid-19, os fiéis poderão participar das celebrações de forma presencial.

Essa mobilização de bispos, padres e religiosos em geral traz também um aprendizado sobre a história de fé nos séculos que se seguem, porque as palavras relacionadas à Páscoa carregam significados expressivos, como é o termo Sábado de Aleluia, atualmente Sábado Santo.

VEJA MAIS

O padre André Teles, co-pároco da paróquia Santa Teresinha, no bairro do Jurunas, explica que o nome litúrgico para este dia, o sábado que antecede à Páscoa, é Sábado Santo. “Nele nós recordamos o grande silêncio de Jesus que está sepultado. No calendário judaico é o último dia da semana”, afirma.

Padre André Teles destaca nomenclatura e simbolismo dos termos relacionados à Páscoa (Foto: Elivaldo Pamplona / O Liberal)

“Na tradição litúrgica, no horário da noite, o mais próximo da meia-noite, celebra-se a Vigília Pascal, para recordar o relato do Evangelho de São João que diz: “ No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo” (Jo 20,1). Nesta Vigília Pascal, a expressão “Aleluia” é retomada solenemente, depois que foi omitida durante todo o tempo da Quaresma em nossas celebrações litúrgicas. Daí vem a expressão popular “Sábado de Aleluia”, destaca padre André.

O Sábado Santo é celebrado ainda em silêncio, característica forte que começa na Quinta-Feira Santa à noite. Para recordar o luto pela memória da morte do Senhor, não se tocam sinos até o momento do anúncio solene do “Aleluia” na Vigília Pascal. “Não é prescrito a celebração de missas no Sábado Santo. A única celebração é a Vigília Pascal. A Vigília Pascal é composta de quatro momentos: a benção do fogo e a incisão do Círio Pascal, o canto solene e antigo da proclamação da Páscoa, a liturgia da Palavra, a liturgia batismal. Os fiéis são convidados a trazer uma vela para ser acesa no Círio Pascal recordando a luz da Ressurreição”, destaca o padre André Teles.

O padre Cláudio Pighin, da Arquidiocese de Belém, contribui para a abordagem do tema. Ele participou do programa “Liberal entrevista”, na quarta-feira (13), Padre Cláudio explica, com relação ao Sábado de Aleluia, que o termo “Aleluia” remete à Ressurreição. “Aleluia quer dizer em poucas palavras, “Sim, o Senhor está vivo”, e no domingo temos a Páscoa definitiva, a festa das festas, a festa-mãe”, completa.

Padre Cláudio Pighin: "Aleluia" significa "O Senhor está vivo" (Foto: Reprodução)

Páscoa

Ao longo da Semana Santa, os fiéis relembram passagens importantes da Vida, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo, por meio de termos, palavras como ramos, Quaresma, Eucaristia, Sacerdócio, Ceia, Lava-Pés, Vigília Pascal e Páscoa externando, basicamente, os dois mandamentos de amar a Deus, acima de tudo, e ao próximo como a si mesmo. O próprio nome Jesus indica “Deus Salva”, o que traduz todo um contexto religioso e de vida a partir dos ensinamentos trazidos pelo Cristo.

“A Páscoa é a comemoração da Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo conforme o relato dos evangelhos no Novo Testamento. Já desde a época dos apóstolos, os primeiros cristãos celebravam a Ressurreição de Jesus que passou a ser o centro de toda a pregação da Palavra de Deus, tanto dos discípulos como dos primeiros cristãos batizados ao longo da história”, afirma o padre André. “E até hoje é celebrado no mundo inteiro, sobretudo, na Terra Santa onde se encontra a Basílica do Santo Sepulcro, ou seja, o local onde Jesus foi sepultado e de onde ressuscitou”, acrescenta.

A Ressurreição é a expressão maior da espiritualidade cristã e da fé. “Ela nos ajuda a reafirmar a confiança que devemos sempre ter na vida eterna, ou seja, após a vida humana teremos uma vida nova e espiritual ao lado de Deus, assim como Jesus”, finaliza padre André. Neste domingo, as famílias, em geral, se reúnem para assistir a missas e louvarem Jesus Cristo.

Confira a programação de missas do Domingo de Páscoa:

ANANINDEUA

Área Missionária Santa Maria Mãe da Igreja

9h Missa de Inauguração da Comunidade São Bento

9h30 Com.Rainha dos Corações

17h Com.Cristo Amigo

19h Com.Cristo Salvador

Área Missionária São Paulo Apóstolo

8h missas nas comunidades

19h Igreja Matriz São Pio de Pietrelcina

Paróquia Arcanjo São Miguel

7h30 e 19h

Paróquia Mistério da Transfiguração do Senhor

7h, 8h30 r 18h30

Paróquia Nossa Senhora das Graças

7h, 9h e 19h - Matriz

7h - N. S. do Perpétuo Socorro

9h- Jesus de Nazaré

17h30- São Francisco de Assis e São José

19h- São Pedro e Santa Inês

Paróquia Nossa Senhora do Amparo

7h, 9h e 18h.

Paróquia Sagrado Coração de Jesus - Júlia Seffer

7h30 e 18h

Paróquia Santa Maria Mãe de Deus

7h

Paróquia Santa Paula Frassinetti

7h, 9h, 18h

Paróquia Santo André

8h e 19h

Paróquia São Pio X

8h - Missas nas comunidades

19h - Igreja Matriz São Pio de X



BELÉM

Catedral Metropolitana de Belém

7h, 9h, 17h e 19h

Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré

6h30, 8h, 10h, 12h, 16h, 18h e 20h

Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida

7h, 9h, 11h, 17h e 19h

Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Cidade Velha

7h, 9h, 18h

Paróquia Nossa Senhora de Fátima - Antônio Baena

6h45, 8h30, 17h30, 19h00

Paróquia Santa Cruz

7h, 9h, 11h, 18h30

Paróquia Santa Maria de Belém

7h e 19h

Paróquia São Francisco de Assis - Tapanã

8h e 18h30

Paróquia São Francisco Xavier

7h e 18h

Paróquia São Geraldo Magela

8h,11h,18h

Paróquia São João Paulo II

8h (matriz), 10h (Com. N. Sra. De Nazaré) e 18h (matriz)

Paróquia São Jorge

7h, 9h e18h

Paróquia São José

7h, 11h, 17h e 19h

Paróquia São Judas Tadeu

7h, 9h e 19h

Paróquia São Raimundo Nonato

6h30, 8h30, 11h e 18h



MOSQUEIRO

Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Carananduba

7h e 19h

OUTEIRO

Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição - Outeiro

7h

BENEVIDES

Paróquia Santa Rosa de Lima

7h e 19h