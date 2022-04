Domingo de Páscoa: Igreja canta aleluia; confira a programação nas paróquias de Ananindeua

Neste domingo os cristãos celebram em todo o mundo a Páscoa, a maior e a mais importante festa do cristianismo. Os fiéis se reúnem para celebrar a ressurreição de Jesus Cristo, sua vitória sobre a morte e sua passagem transformadora na vida dos seres humanos.

Páscoa (do hebraico Pessach) significa passagem. Ela é tão importante que, no ano litúrgico, ganha destaque. O Tempo Pascal compreende cinquenta dias a partir do domingo da Ressurreição até o domingo de Pentecostes, vividos e celebrados com grande júbilo, como se fosse um só e único dia festivo, como um grande domingo. “A Páscoa é o centro do Ano Litúrgico e de toda a vida da Igreja. Celebrá-la é celebrar a obra da redenção humana e da glorificação de Deus que Cristo realizou quando, morrendo, destruiu a morte; e ressuscitando, renovou a nossa vida”, explica o pároco da Paróquia Nossa Senhora das Graças de Ananindeua, padre Chicão.

Páscoa é vivida intensamente pelos cristãos

A Igreja Católica provoca seus fiéis a viverem intensamente a Páscoa estimulando-os à conversão e mudança de vida. O jovem missionário de Ananindeua Ramon Batista Amorim explica que a sua preparação e da sua família começaram bem antes, no período da Quaresma (40 dias antes da Páscoa).

“A páscoa é tão importante, que todo domingo ao longo do ano, em toda missa, é feita memória da paixão, morte e ressurreição de Cristo”.

Padre Chicão

“A nossa participação começa bem antes, com a Quaresma. Vivemos de forma intensa, procurando observar tudo que é pedido pela Igreja, a exemplo da oração, penitência, jejum e caridade. Além disso, nós fizemos um retiro dias antes da Semana Santa”, conta.

Segundo o jovem, essa preparação é essencial a fim de que, quando chegar o domingo da ressurreição, a data seja comemorada de forma intensa. “Celebramos com júbilo, pois Cristo ressuscitou verdadeiramente”, diz.

História da Páscoa

A Páscoa é uma comemoração que surgiu na tradição judaica em memória da libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Na tradição hebraica, a festa aconteceu porque Deus enviou uma ordem para que Moisés repassasse aos hebreus. Os judeus relembram a passagem ao serem libertos da escravidão. Muitos anos depois Jesus Cristo inaugurou uma nova Páscoa, com seu gesto de salvar o mundo, ao ser crucificado, morto e ressuscitar dos mortos.

Comemoração em família

Ramon viverá este domingo de Páscoa em família. Como todos os anos, a casa fica cheia e haverá um café da manhã e um almoço especial. “Pela manhã nós também participaremos de um retiro, ocasião em que iremos louvar a Deus e fazer memória da graça de Deus”, explica.

“O ovo de páscoa é importante?! Quando dá a gente compra, mas isso não é o mais importante”, avalia Ramon.

Segundo a Igreja Católica, as confraternizações, os alimentos específicos e muitos outros costumes são importantes e ajudam os fiéis a celebrarem a Páscoa, mas não podem desviá-los do seu principal e essencial sentido. “Nós, cristãos, devemos nos comprometer em nos manter fiéis às nossas origens e celebrarmos o sentido original, belo e profundo da nossa maravilhosa festa, que é a celebração da ressurreição do Senhor. Que nossas boas obras e nossas vozes, em cada canto das nossas cidades, possam levar a alegria do ressuscitado; sobretudo aos pobres, doentes, distanciados e a todas as pessoas, pois são amadas pelo Pai”, diz.

Guerra: Papa pede trégua de Páscoa

O papa Francisco pediu no último domingo (10) por uma trégua de Páscoa na Ucrânia que leve a negociações e à paz. "Baixem as armas!", disse o pontífice ao final da missa do domingo de Ramos, acompanhada por milhares de fiéis na praça de São Pedro. "Deixem uma trégua de Páscoa começar. Mas não para se rearmar e voltar ao combate, mas uma trégua para alcançar a paz por meio de negociações reais", afirmou.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro, o papa tem se posicionado em solidariedade aos ucranianos e tem criticado as ações do presidente Vladimir Putin. Na semana passada, Francisco beijou uma bandeira da Ucrânia trazida do vilarejo de Butcha, nos arredores de Kiev, e afirmou que considera viajar à capital ucraniana em meio à guerra.

Confira a programação do Domingo de Páscoa em algumas paróquias de Ananindeua

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora - Aurá

Sexta feira Santa

6h - Via Sacra (Saída: Comunidade Divina Providência. Chegada: Comunidade João Paulo II

15h - Celebração da Paixão

Sábado Santo

19h - Vigília de Páscoa (A celebração se inicia com a benção do Fogo no campo de Areia em frente ao Junior Material de Construção. Em seguida ocorre uma pequena procissão ao redor da UPA em direção à igreja).

Domingo de Páscoa

7h - Missa da Ressurreição do Senhor.

Paróquia Nossa Senhora das Graças - BR-316

Sexta-Feira Santa

7h - Via Sacra (Saindo da Comunidade São Francisco Xavier para a Matriz, com a participação de todas as comunidades).

15h - Celebração da Paixão do Senhor.

17h - Procissão do Senhor Morto (Saindo da Matriz).

19h - Dramatização da Paixão do Senhor (Matriz, na área externa).

Sábado Santo

19h - Vigília Pascal.

Domingo de Páscoa

7h - Missas na matriz e em todas as comunidades de acordo com o horário habitual.