Programação de Páscoa invade complexo cultural em Belém

O clima de páscoa já chegou no complexo cultural Vila Container em Belém. No sábado (16) e domingo (17), o público poderá contar com contação de histórias e vivências percussivas para crianças de todas as idades, sorteios, música. A programação faz parte do período da páscoa promovido pelos artistas que fazem parte do espaço colaborativo.

Os artistas Cleber Cajun e Diego Vattos realizam a contação de histórias utilizando objetos de papelão, plástico, tecido e penas. Eles vão contar as aventuras de Júlio e seu pai, que estimula a criatividade dos pequenos. Segundo Cajun, “é um espetáculo/contação de história onde a gente dialoga e brinca com energias e histórias bem próximas das crianças. É um trabalho bem lúdico. No fundo, as pessoas precisam se alimentar de cultura, mais do que podemos supor. Esse período da páscoa é um momento que as pessoas ficam reflexivas diante do que um trabalho de teatro pode despertar”, afirmou.

O artista destaca ainda que o público pode esperar “uma história simples e emocionante. Buscamos levar as pessoas para além da imaginação, além de incluir as crianças nas histórias promovendo uma dinâmica ainda maior e despertando ainda mais a criatividade”.

Para encerrar a programação do sábado, haverá a presença do cantor e compositor Mário Mouzinho, que produziu discos como o “Arrastão Cultural”. No domingo, serão oferecidas variedade de cachaças no espaço @ocataberna, além da apresentação do cantor e produtor musical, Santi López.

Vale destacar que durante a programação, o Vila Container oferece ao público uma promoção. A cada 50,00 de consumo nos estabelecimentos do espaço, o público pode trocar por tickets e concorrer a uma cesta de páscoa da “Amazon Deli”. São válidas as compras a partir da quinta-feira (14) até sábado (16).

Agende-se

Programação de Páscoa Vila Container

Data: 16 e 17/04

Local: Vila Container (Av. Gov Magalhães Barata, 62 - São Brás, Belém - PA, 66060-281)