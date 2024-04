Semana dos Povos Indígenas: Caminhada reúne centenas de pessoas em Belém neste domingo

A Caminhada pelo Clima em Defesa da Terra - Rumo à COP 30, evento que abriu o último dia da Semana dos Povos Indígenas, em Belém, foi realizada neste domingo, 21, contando com a presença de cerca de 50 povos – mais de 600 indígenas – junto a representantes do poder municipal e estadual do Pará e entidades apoiadoras. Entre as pautas levantadas constavam a demarcação de Terras Indígenas (TI), o combate ao garimpo ilegal e ao desmatamento.

A programação começou por volta das 9h na Escadinha do Porto, próximo à Estação das Docas, onde delegações indígenas de diferentes regiões do Estado se concentraram para sair em marcha. Participaram da abertura o governador do Estado, Helder Barbalho, a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, a titular da Secretaria de Estado dos Povos Indígenas do Pará (Sepi), Puyr Tembé, e a coordenadora regional da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Ô-é Paiakan Kayapó.

Para o governador Helder Barbalho, não apenas a caminhada, mas toda a Semana dos Povos Indígenas, que começou na última quinta-feira, 18, serve para ampliar a busca por soluções para o meio ambiente a nível global:

“Nós temos uma oportunidade única, até a COP 30, de fazer com que a floresta seja um ponto central das soluções do clima - as quais passam por soluções para o meio ambiente e também para as pessoas. Lembrando que não é uma jornada de exclusão e concorrência entre indígenas e não-indígenas, mas de convergência e conciliação, para que a gente possa buscar um amanhã melhor para o nosso Estado, para a Amazônia, para o Brasil e para o Planeta”.

Ao longo dos quatro dias de evento, a sociedade civil em geral esteve presente e participou da agenda – afirma a secretária dos Povos Indígenas do Pará, Puyr Tembé: “Eu fiquei bem surpresa porque eu vi a sociedade participar. Os estudantes, a juventude, professores. Eu acho que nós estamos reflorestando mentes, reflorestando as organizações e fortalecendo o nosso secretariado, o governo como um todo - que o papel é defender, é valorizar como um todo os povos indígenas”.

Xawan Xikrin, representante da etnia Xikrin da região de Parauapebas. (Wagner Santana / O Liberal)

Combate ao garimpo e desmatamento em pauta

Entre as mais de 50 etnias representadas na Caminhada, no domingo, esteve representado o povo Xikrin do Kateté, que habita os municípios paraenses de Parauapebas e Água Azul do Norte, no sudeste estadual. Xawan Xikrin, de 29 anos, comenta as principais demandas do seu povo e da sua região:

“É importante estar aqui para o nosso município de Parauapebas porque o povo Xikrin precisa de melhoria, precisa de cuidado com o meio ambiente, porque a mineração está afetando os povos indígenas, a floresta está desmatada, os rios estão contaminados, fora outras melhorias para o povo Xikrin, como saúde e educação”.

Coordenadora regional da Funai, Ô-é Paiakan Kayapó (Wagner Santana / O Liberal)

A coordenadora regional da Funai, Ô-é Paiakan Kayapó, também comentou sobre as principais lutas de indígenas no Pará, especialmente do povo Kayapó de Ourilândia do Norte, que formavam uma delegação de aproximadamente 200 pessoas durante a Semana dos Povos Indígenas:

“Nós, Kayapó, viemos para falar das nossas demandas de território que é de grande desmatamento que está tendo, garimpo ilegal que está tendo em nosso território. A nossa terra é uma das terras do Pará que vai ter desintrusão, prevista para o ano que vem. Já teve a desintrusão da Terra Indígena Munduruku, Apyterewa, e também vai ter a Terra Indígena Kayapó que abrange cinco municípios da região Sul do Pará, a região do Araguaia”.

A programação de domingo também contou com a participação do Arraial do Pavulagem, que deu ritmo e animação à Caminhada, a qual terminou no Forte do Castelo, no Complexo Feliz Lusitânia. Pela tarde, o último dia da Semana dos Povos Indígenas teve, ainda, a realização do Palco Encantaria, na Praça Dom Pedro II, com atos de celebração em alusão ao Dia dos Povos Indígenas, apresentações culturais com participação de artistas indígenas e aliados da causa.