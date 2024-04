Atores da Globo participam da Semana dos Povos Indígenas neste sábado em Belém

Os atores Alessandra Negrini, Klebber Toledo e Bruno Gissoni, além da modelo Yanna Lavigne, participaram de uma caminhada com povos indígenas durante a programação da Semana dos Povos Indígenas, realizada neste sábado (20), no Hangar Centro de Convenções, em Belém.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que os atores chegam ao Hangar acompanhados dos indígenas. Durante a caminhada, os povos originários entoam músicas indígenas junto aos atores e a modelo. Cercados por uma multidão, eles foram acompanhados até o local onde é realizado a programação desta tarde.

Além da caminhada, que antecede, eles também participam de outros momentos da programação - que ocorre no Hangar e na Usina da Paz. Com presença confirmada de mais de 440 indígenas e o tema “Pará é Território Indígena”, o evento é realizado pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado dos Povos Indígenas (Sepi) e começou na última quinta-feira (18).

Com o tema “Pará é Território Indígena”, a programação começou com o " Seminário Gestão Socioambiental e Mudanças Climáticas: Governança, Proteção e Sustentabilidade das Terras Indígenas do Pará". O evento conta, também, com debates, feiras, atrações culturais e serviços, em alusão ao Dia dos Povos Indígenas, celebrado no dia 19 de abril.

A Semana dos Povos Indígenas reúne lideranças indígenas, autoridades estaduais e federais e artistas engajados na causa dos povos originários, com programação que afirma potencial econômico e artístico dos povos, além do protagonismo em questões climáticas.