Semana dos Povos Indígenas: programação do 'Palco Encantaria' tem alteração nos horários

A programação do Palco Encantaria, que faz parte da programação da Semana dos Povos Indígenas, iniciada nesta quinta-feira (18), no Hangar Centro de Convenções, em Belém, teve mudanças nos horários da apresentação dos artistas. A programação iniciará a partir das 13h. Entre as atrações, estão a cantora Fafá de Belém, Xamã, Arraial do Pavulagem, entre outros.

Esta é a primeira vez que a capital paraense sedia o evento, que segue até o domingo (21). Com o tema “Pará é Território Indígena”, a programação também conta com debates, feiras, atrações culturais e serviços, em alusão ao Dia dos Povos Indígenas, celebrado no dia 19 de abril. A Semana dos Povos Indígenas é realizada pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado dos Povos Indígenas (Sepi).

Além das atrações musicais, estarão presentes nos atos os atores Bruno Gagliasso, Kleber Toledo, Alessandra Negrini, Bruno Gissoni e Yanna Lavigne. Eles estarão na caminhada que antecede os shows e também participam de outros momentos da programação - que ocorre no Hangar (Centro de Convenções e Feiras da Amazônia) e na Usina da Paz.

Confira a programação do Palco Encantaria:

13h - Arraial do Pavulagem

13h30 - Dj Pedrita

13h50 - Fala de abertura (Josi Tembé é Júlia Passos)

14h - Eric Terena convida Jeff Moraes

15h10 - Owerá convida Xamã

16h30 - Gean Pankararu convida Naieme e Maria Gadú

17h30 - ato político cultural

18h30 - Fafá de Belém

18h40 - Thaline Karajá convida Zaynara

19h50 - Forró dos Garotos de Apyãwa convida Grandão Vaqueiro e Viviane Batidão

21h30 - Suraras do Tapajós convida Gaby Amarantos, Felipe Cordeiro e Dona Onet