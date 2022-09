Seis acionamentos foram registrados pelo Corpo de Bombeiros durante o temporal de domingo

De acordo com o balanço feito com base nos acionamentos do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), Belém registrou cinco quedas de árvore no domingo, 25, após a tempestade que durou cerca de meia hora. Ninguém ficou ferido.

Juntamente com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros também registrou um acionamento por problemas em rede elétrica, além da queda dos vegetais. Uma dessas quedas, segundo informa a nota do órgão, chegou a atingir um casarão na avenida José Malcher, no centro da capital.

VEJA MAIS

Confira a nota do Corpo de Bombeiros na íntegra:

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informam que receberam cinco solicitações de queda de árvore e uma de problemas em rede elétrica por conta da forte chuva que ocorreu em Belém, no último domingo. Uma das ocorrências foi registrada na Avenida José Malcher, onde um casarão antigo foi atingido por uma árvore. Ninguém ficou ferido.

Saiba como pedir ajuda em caso de queda de árvore em Belém

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém, em caso de queda de árvore, a população pode acionar a prefeitura por meio do Departamento de Áreas Verdes Públicas no número (91) 984969039, que também funciona por meio de Whatsapp. O serviço também é disponibilizado por meio do e-mail poda@semma.pmb.pa.gov.br.

Já o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que os acionamentos podem ser feitos pelo número 190. A ligação é gratuita.

Serviço:

Poda preventiva e remoção de árvore caída Semma: (91) 984969039 / poda@semma.pmb.pa.gov.br

Acionamento do Corpo de Bombeiros: 190