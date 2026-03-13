Sefin orienta contribuintes a agendar atendimento online para evitar filas em Belém

A Secretaria Municipal de Finanças de Belém (Sefin) orienta os contribuintes a utilizarem o sistema de agendamento eletrônico para atendimento presencial nas unidades do órgão. A medida tem como objetivo evitar filas, reduzir o tempo de espera e tornar mais ágil o atendimento ao público.

De acordo com a secretaria, o agendamento prévio permite organizar a demanda de serviços e melhorar a qualidade do atendimento prestado à população. Atualmente, cerca de 400 pessoas procuram diariamente as unidades da Sefin sem horário marcado, o que pode provocar filas e períodos prolongados de espera.

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Como fazer o agendamento

• Acessar o site da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin).

• Selecionar a opção de agendamento eletrônico.

• Escolher a unidade de atendimento desejada.

• Selecionar a data disponível no sistema.

• Escolher o horário para o atendimento.

• Confirmar o agendamento.

Atendimento e serviços

O atendimento presencial pode ser agendado em três locais da capital paraense: na Central de Atendimento, localizada na Travessa 9 de Janeiro, nº 1720, no bairro de São Brás; na unidade instalada no Parque Shopping Belém; ou na unidade situada no Shopping Pátio Belém.

Entre os serviços oferecidos estão atendimentos relacionados ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), ao Imposto Sobre Serviços (ISS) — tributo que incide sobre atividades de empresas e profissionais autônomos —, além da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLPL). Também há atendimento específico voltado para pessoas jurídicas, advogados e contadores.

Após selecionar o serviço desejado, o sistema apresenta uma tabela com os dias e horários disponíveis para atendimento. O usuário deve escolher uma das opções e confirmar o agendamento para garantir o horário.

Segundo a secretaria, a organização do fluxo de atendimento por meio do agendamento também contribui para otimizar o funcionamento das unidades físicas, permitindo que os servidores ofereçam orientações e esclarecimentos sobre os serviços prestados pelo órgão de forma mais eficiente.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia