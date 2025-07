Sebrae/PA lança nova edição do NISA Delas para mulheres empreendedoras

O Sebrae/PA lançou, nesta segunda-feira (7), em Belém, a sétima edição do programa NISA Delas, voltado para mulheres que lideram negócios de impacto socioambiental. O evento “Elas pelo Impacto” reuniu lideranças femininas, empresárias e representantes da sociedade civil para marcar o início da nova fase da iniciativa, que tem inscrições gratuitas abertas até domingo (13), no site do Sebrae/PA.

“O NISA já impactou mais de 100 mulheres desde sua criação. Esta edição é mais um passo para fortalecer o empreendedorismo feminino no estado. Precisamos nos empenhar, pois somos mulheres de impacto”, afirmou a diretora técnica do Sebrae/PA, Domingas Ribeiro.

O NISA Delas faz parte do programa Sebrae Delas, criado em 2022, que já atendeu mais de três mil mulheres em 75 municípios paraenses com capacitações, mentorias e encontros

Serão selecionados 25 projetos para a jornada de capacitação. Podem participar mulheres pessoas físicas, MEI ou à frente de micro e pequenas empresas, com ideias ou soluções inovadoras e potencial de impacto, mesmo em fase inicial.

Enfrentando desigualdades de gênero

Segundo o diretor superintendente do Sebrae/PA, Rubens Magno, o programa ajuda a combater desigualdades estruturais no mercado. “29% dos empreendedores com ensino superior são mulheres, mas elas ganham quase R$ 1.000 a menos que os homens. Isso é injusto e precisa mudar. O NISA Delas é uma oportunidade para isso”, afirmou.

Desde o lançamento em 2021, mais de 100 empreendedoras foram capacitadas no Pará, com foco em negócios alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

“O NISA forma empreendedoras que lideram negócios inovadores, com impacto positivo nas comunidades e no meio ambiente”, destacou Renata Batista, gerente da Unidade de Sustentabilidade e Inovação do Sebrae/PA.

Inspiração para novas empreendedoras

O painel “Elas pelo Impacto” destacou histórias de quatro mulheres empreendedoras para inspirar outras participantes. Entre elas, Larissa Sato, professora da UFRA e cofundadora do Instituto Ator, responsável pelo Biolab, um jogo educativo sobre sustentabilidade. “Precisamos de suporte para empreender e fazer nossos negócios romperem barreiras”, disse.

Bia Ornela, fundadora da startup Combinô, que transforma tecidos reutilizados em biomassa, ressaltou: “O empreendedorismo feminino precisa de voz e incentivo. Estamos aqui para mostrar que é possível empreender com força e sabedoria". Também participaram Andréa Uchôa, da Amazônia Artesanal, e a mediação foi feita por Karina Martins, da Coalizão pelo Impacto Belém.

O NISA Delas faz parte do programa Sebrae Delas, criado em 2022, que já atendeu mais de três mil mulheres em 75 municípios paraenses com capacitações, mentorias e encontros.

Dados do Sebrae/PA, com base na PNAD Contínua (IBGE), mostram que mais de 427 mil mulheres são donas de negócios no Pará, o que representa 12 para cada 100 mulheres em idade ativa. Embora tenham, em média, maior escolaridade que os homens, elas ainda enfrentam defasagem salarial: o rendimento médio feminino é R$ 2.867, contra R$ 3.793 dos homens.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia