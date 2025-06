Sebrae abre inscrições para programa de formação voltado a mulheres empreendedoras no Pará

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) está com inscrições abertas para a 7ª edição do Programa de Negócios de Impacto Socioambiental (NISA), que neste ano será voltado, prioritariamente, a negócios liderados por mulheres. A iniciativa busca desenvolver e fortalecer empreendimentos que gerem impactos sociais e ambientais positivos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 13 de julho pelo site oficial do Sebrae.

“O NISA é um programa de formação de empreendedores de impacto, que liderem negócios inovadores e que causem impactos positivos às comunidades e ao meio ambiente. Por exemplo, projetos de agricultura sustentável, turismo comunitário ou mesmo tecnologias que aliem geração de renda com a preservação do meio ambiente”, explica a gerente da Unidade de Sustentabilidade e Inovação do Sebrae no Pará, Renata Batista.

A nova edição faz parte das ações do Sebrae Delas, programa voltado exclusivamente ao fomento do empreendedorismo feminino no estado.

Podem se inscrever mulheres que atuem como empreendedoras individuais (pessoas físicas), microempreendedoras individuais (MEI), ou que estejam à frente de micro e pequenas empresas. Serão aceitas ideias e projetos ainda em estágio inicial, desde que tenham potencial de impacto socioambiental. Ao todo, 25 projetos serão selecionados para participar da formação.

Desde 2021, o NISA já formou mais de 100 empreendedores em diferentes regiões do Pará. Ao longo das seis edições anteriores, o programa teve como foco principal identificar e apoiar negócios e startups com soluções voltadas para desafios sociais e ambientais, promovendo o desenvolvimento sustentável e a geração de renda.

A nova edição faz parte das ações do Sebrae Delas, programa voltado exclusivamente ao fomento do empreendedorismo feminino no estado. Implantado no Pará em 2022, o Sebrae Delas já atendeu mais de três mil mulheres em 75 municípios com atividades como capacitações, consultorias, mentorias e encontros de networking.

Segundo dados do Sebrae/PA, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) do IBGE, o Pará possui mais de 427 mil mulheres à frente de negócios. Isso significa que 12% das mulheres em idade economicamente ativa no estado são empreendedoras.

Os dados também indicam que as mulheres donas de negócios no Pará têm, em média, maior escolaridade do que os homens empreendedores — 29% delas possuem ensino superior, frente a 21% deles. No entanto, a desigualdade de renda ainda é um desafio: a média de rendimento das mulheres empreendedoras no Brasil é de R$ 2.867,00, enquanto os homens recebem, em média, R$ 3.793,20.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia