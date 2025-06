Belém tem Feirão de Empregabilidade para população LGBTQIA+

O Ministério Público do Trabalho no Pará e Amapá (MPT PA-AP) promove a primeira edição do projeto Conexão pela Diversidade: Semana de Empregabilidade LGBTI+ na Região Norte, o Conexidade. Em Belém, o evento será realizado, nesta quinta-feira (26), em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda do Pará (Seaster) e vai ter um Feirão de Empregabilidade.

O Feirão de Empregabilidade vai ofertar oportunidades de emprego e outros serviços oferecidos pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine). O objetivo é o de integrar a população LGBTQIA+ ao mercado de trabalho. A programação será das 8h às 15h, no prédio anexo da Seaster, na travessa Padre Eutíquio, entre a avenida Conselheiro Furtado e a Rua Arcipreste Manoel Teodoro.

Por toda esta quinta-feira, o evento terá empresas participando com chances de trabalho, condução de entrevistas para emprego e seleção de candidatos utilizando o Sistema Nacional de Emprego. O “Conexidade” é uma iniciativa colaborativa que integra o projeto de empregabilidade LGBTQIA+das Coordenadorias Regionais de Promoção da Igualdade de Oportunidades (Coordigualdade) nas Procuradorias Regionais do Trabalho do Norte do Brasil: 8ª Região (Pará e Amapá), 11ª Região (Amazonas e Roraima) e 14ª Região (Rondônia e Acre).

Conforme informações do Programa Atena, da Aliança Nacional LGBTI+ e do Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT (GAI), o Norte do País apresenta um dos piores contextos em relação a políticas públicas voltadas para a população LGBTQIA+. Dos sete estados na região, cinco estão abaixo da 20ª colocação no ranking nacional divulgado em 2022. Em contrapartida, na mesma lista, o Pará aparece na 9ª posição e em outra pesquisa, realizada em 2024, Belém se destaca como a décima cidade com mais políticas públicas direcionadas à comunidade LGBTQIA+.

Serviço:

Empresas interessadas em participar da iniciativa, podem entrar em contato com o Sine pelo e-mail: sinebelem@gmail.com.