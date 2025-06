Empresas paraenses são escolhidas para fornecer brindes em evento internacional da COP 30

Duas empresas paraenses foram selecionadas para fornecer kits de brindes corporativos que serão utilizados em um evento internacional da pré-COP30, que será realizado na Alemanha. A iniciativa integra o projeto Taberna Amazônica, promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará (Sebrae/PA), que tem como foco conectar negócios de identidade amazônica com as oportunidades econômicas geradas pela 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), prevista para 2025, em Belém.

O kit reúne a tradição e a inovação de dois empreendimentos locais: a cerâmica da Família Santana, de Icoaraci, e a Gaudens Chocolate, especializada em trufas com sabores amazônicos. Juntas, as empresas produziram 70 brindes que serão entregues à Secretaria Extraordinária para a COP30 (Secop). O conjunto exclusivo traz uma peça de cerâmica que, ao ser aberta, revela um chocolate artesanal, acompanhado por uma tag com informações sobre o produto e sua origem.

“A iniciativa reforça o papel da Taberna Amazônica como vitrine para o empresariado local. Além disso, ela gera oportunidades para os pequenos negócios paraenses, com produtos de qualidade e identidade regional”, destacou Rubens Magno, diretor superintendente do Sebrae/PA.

Projeto Taberna Amazônica conecta negócios locais à economia verde

A Taberna Amazônica atua como uma ponte entre micro e pequenos empreendimentos amazônicos e compradores institucionais. Seu foco são produtos e serviços que valorizem a identidade regional, como artesanato, biojoias, alimentos e cosméticos naturais, moda autoral e atrações culturais. A proposta também está alinhada ao conceito de economia verde e inclusão produtiva.

Trufas amazônicas compõem o kit para brindes corporativos (Maynara Sant'ana / arquivo pessoal)

Além de funcionar como uma loja física durante a COP30, o projeto contará com uma vitrine virtual hospedada no site do Sebrae/PA, ampliando o alcance dos produtos locais. As ações fazem parte da estratégia do Sebrae para fortalecer o ecossistema empreendedor amazônico.

Atualmente, a Taberna Amazônica está com inscrições abertas até 30 de junho para empresas que desejam participar da seleção. Podem se inscrever micro e pequenos empreendedores, cooperativas, associações, artesãos e produtores rurais com Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF). Até o momento, cerca de 300 negócios de mais de 40 municípios paraenses já integram a iniciativa, com produtos nos segmentos de alimentos e bebidas, cosméticos, higiene pessoal, turismo, moda e cultura.