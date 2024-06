São João: Arquidiocese de Belém divulga datas e locais de festividades juninas; veja a programação

A Arquidiocese de Belém divulgou nesta quinta-feira (20/06) a programação das festividades juninas de 2024, em celebração a São João Batista. O dia 24 de junho é comemorado oficialmente como o dia do Santo da Igreja Católica, mas durante todo o mês ocorrem as festas com os tradicionais arraiais, comidas típicas e atrações culturais. Conforme o anúncio, as festividades irão ocorrer na Cidade Velha e no distrito de Icoaraci.

Confira as datas e locais das festividades juninas

Igreja de São João (Rua João Diogo - Cidade Velha)

Na Igreja de São João (Rua João Diogo - bairro da Cidade Velha), capela da Catedral de Belém, a festividade será de 20 a 24 de junho, com tema “São João Batista, o nascimento que enche de alegria”. A programação terá novena às 17h30 e missa às 18h de quinta e sexta-feira. Sábado e domingo a programação começa mais cedo, a partir das 16h30 com novena, seguida de Santa Missa. Todas as noites terá venda de comidas e atrações culturais depois da missa.

Na segunda-feira (24), dia de São João, terá Santa Missa às 7h, presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de Belém, e às 18h, a missa será presidida por Monsenhor Agostinho Cruz, Cura da Catedral e Vigário Geral da Arquidiocese de Belém. Em seguida ocorre procissão com a Imagem de São João pelas ruas próximas à Igreja.

Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças (Praça São Pio XII, Icoaraci)

A festividade no Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças ocorre desde o dia 15 até 24 de junho, com o tema: “São João Batista, a voz que se eleva Deus". Na programação ocorre, diariamente, adoração, novena às 18h30 e a Santa Missa às 19h30, presidida por padres convidados. Também há o arraial com comidas típicas e atrações culturais. No sábado (22), a Santa Missa será presidida por Dom Antônio de Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar de Belém.

Mercado Municipal de Icoaraci

No dia do Padroeiro, 24 de junho, a programação no Mercado Municipal de Icoaraci começa às 8h30, com visita da Imagem de São João. À noite, às 18h, terá adoração e às 19h, Santa Missa em comemoração ao 1° aniversário do Santuário e em honra ao padroeiro, presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém.

Quem foi São João

Prefigurado desde o Antigo Testamento como “precursor” do Cristo, Filho de Deus, João Batista tem grande relevância para a Fé Católica. Filho de Isabel e Zacarias, foi fruto de um grande milagre, pois Isabel já o concebeu na velhice. Quando sua mãe recebeu a visita da Virgem Maria, João Batista no ventre exaltou de alegria, demonstrando que mesmo ainda pequeno, já reconheceu seu primo, Jesus, como a grande salvação da humanidade da qual ele, João, seria a principal “voz” anunciadora.

Ao atingir a maturidade, o Batista se encaminhou para o deserto e nesse ambiente, preparou-se, através da oração e da penitência – que significa mudança de atitude, para cumprir sua missão. Através de uma vida extremamente coerente, não cessava jamais de chamar os homens à conversão, advertindo: “Arrependei-vos e convertei-vos, pois o reino de Deus está próximo”. João Batista passou a ser conhecido como profeta. Alertava o povo para a proximidade da vinda do Messias e praticava um ritual de purificação corporal por meio de imersão dos fiéis na água, para simbolizar uma mudança interior de vida. São João Batista batizou, contra sua vontade, o próprio Jesus, não porque ele merecesse conversão, pois Ele era o próprio Senhor, mas porque ao mergulhar nas águas do Jordão ele abraça os pecados da humanidade para após assumir essa dívida, quitá-la na Cruz.

O fato de São João ter sido um grande profeta e ter denunciado situações de pecado incomodava muita gente, e foi isso que o levou à morte. Herodíades, uma mulher perversa e vingativa, usa de sua filha para seduzir e encomendar do Rei Herodes a cabeça de João Batista. Por este motivo, além do dia 24 de junho, quando se celebra o nascimento de São João, há também na liturgia da Igreja outra festa no dia 29 de agosto para celebrar o seu martírio.