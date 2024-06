Conheça as 18 quadrilhas juninas classificadas para a fase final do Concurso Junino de Belém

Depois de espalhar alegria e encantar o público com suas apresentações, as quadrilhas juninas de Belém viveram momentos de apreensão e expectativa na tarde desta terça-feira (18), com a realização da 1ª fase eliminatória do concurso de quadrilhas juninas. Apenas 18 das 34 equipes seguem para a fase final da competição. São elas:

Encanto da Juventude Paraíso Junino Balão de Ouro Rainha da Juventude Sedução Ranchista Tradição Junina do Benguí Roceiros da Barão Império Junino de Outeiro Renovação de São João Moreninha da Campina Santa Luzia Impacto Junino Amor de Um Mensageiro Roceira Arrastapé Reino de São João Furacão Junino de Outeiro Roceiros Pé de Moleque Pipocando Junino

Representantes das quadrilhas que passaram à fase final do concurso comemoraram a classificação (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

A apuração dos jurados ocorreu no Piano Palco da Praça Waldemar Henrique, local onde vêm acontecendo todas as exibições dos quadrilheiros no Concurso Junino Oficial de Belém.

Para escolher as 18 finalistas, os jurados usaram como critério alguns quesitos, entre eles conjunto, coreografia, traje, marcação e evolução.

Os jurados do concurso selecionaram as quadrilhas classificadas baseados em quesitos como conjunto, coreografia, traje, marcação e evolução (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

Segundo o diretor geral da Fumbel, Jamil Mouzinho, o trabalho e dedicação das quadrilhas nas apresentações surpreendeu as expectativas, o que mostra a força deste trabalho artístico desenvolvido em Belém.

“Pudemos apreciar os trabalhos impecáveis das quadrilhas que se apresentaram na semana passada. Foram três noites bem tensas, com diversos temas apresentados que surpreenderam o público e aos jurados. Todas as quadrilhas estão em um nível de pesquisa fantástico que fortalece nossa cultura junina e mostra a importância que elas têm na cena da cultura popular”, explicou o diretor.

Quadrilheiros esperavam ansiosos o resultado da apuração dos jurados (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

As 18 quadrilhas classificadas se apresentarão novamente na fase final do concurso, que acontece nos dias 20, 21 e 22 de junho. A quadrilha campeã do concurso junino oficial de Belém será escolhida no próximo domingo (23/6), durante a apuração final de todas as apresentações pelos jurados.

O presidente da Federação de Quadrilhas Juninas do Pará (FEQUAJUPA), Tom Vilhena, acredita que a segunda fase da competição será ainda mais acirrada, uma vez que todos os quadrilheiros estão empenhados para conquistar a vitória.

“Será uma disputa sadia, mas com muita entrega. Todas as equipes virão com 1000% nessa fase final do concurso da Fumbel. Esse é o momento mais aguardado por todos nós, quadrilheiros, que vivemos intensamente esse momento junino. As quadrilhas virão todas preparadas para entregar grandes espetáculos ao público”, conclui Vilhena.

Misses

No domingo (23), além das quadrilhas, serão reveladas também as misses campeãs do concurso junino, que se apresentaram nas categorias Miss Caipira, Miss Simpatia, Miss Negritude e Miss LGBTQIA+.

Nesta modalidade, os jurados também avaliaram cada candidata levando em consideração os conceitos de conjunto, coreografia, traje e beleza estética. As misses da categoria LGBTQIA+, além dos demais itens, serão julgadas no quesito “Make Up”, criado especialmente para esta disputa.

Apresentações

Para definir o dia de apresentação das 18 quadrilhas foi feito um sorteio que as dividiu entre os dias 20, 21, e 22 de junho. Confira abaixo a programação completa das apresentações juninas:

Quinta-feira (20/6)

20h - Roceiros da Barão

20h40 - Renovação de São João

21h20 - Impacto Junino

22h - Roceira Arrastapé

22h40 - Furacão Junino de Outeiro

Sexta-feira (21/6)

20h - Encanto da Juventude

20h40 - Sedução Ranchista

21h20 - Reino de São João

22h - Amor de Um Mensageiro

22h40 - Paraíso Junino

23h20 - Rainha da Juventude

Sábado (22/6)

20h - Moreninha da Campina

20h40 - Balão de Ouro

21h20 - Santa Luzia

22h - Roceiros Pé de Moleque

22h40 - Pipocando Junino

23h20 - Império Junino de Outeiro