Santa Luzia: paróquias realizam programação em homenagem à padroeira dos olhos e da visão

Na terça-feira, 13, católicos celebram a virgem e mártir Santa Luzia, padroeira dos olhos e da visão. Para homenagear a santa, as paróquias Santa Luzia, no bairro do Jurunas, e Santa Luzia do Bom Futuro, na Cabanagem, realizam programação especial.

A Paróquia Santa Luzia, a festividade tem como tema: "Santa Luzia, ajuda-nos a ver sempre o bem da comunidade”. A programação começará a partir das 6h, com Santa Missa e bênção dos olhos, presidida por padres convidados. A missa ocorre em diferentes horários: às 6h, 8h, 10h, 12h, 15h e 17h. O encerramento será às 19h, com missa presidida pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. Em seguida haverá programação cultural.

Na Paróquia Santa Luzia do Bom Futuro, o tema da festa é: “Com corações ardentes e pés a caminho, celebremos nossa Padroeira Santa Luzia”. A programação começará pelo turno da tarde, às 15h, com Exposição do Santíssimo, às 16h, confissões e terço mariano, às 18h. Às 19h, haverá a saída da Procissão Luminosa.

A procissão sairá da Rua Belém, no Bairro da Cabanagem com destino à Igreja Matriz. Após a chegada do cortejo, haverá Missa Solene conduzida pelo Pároco Padre Francisco Valter Lopes e, depois, o encerramento da festividade com programação cultural.

Serviço:

Celebrações pelo Dia de Santa Luzia

Data: 13/12

Hora: conforme programações

Locais: Paróquia Santa Luzia, Rua dos Pariquis, 182 – Jurunas / Paróquia Santa Luzia do Bom Futuro, Rua Bragança, 103 – Cabanagem