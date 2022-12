Assembleia de Deus prepara programação para celebrar o Natal 

No último sábado (10), aconteceu o primeiro ensaio geral para o “Natal de Belém”, tradicional programação natalina organizada pelo Assembleia de Deus na capital paraense. A edição deste ano tem como tema “Natal de Jesus: caminho, verdade e vida” e contará com espetáculos que misturam cânticos natalinos e cenas importantes do nascimento de Jesus.

"O nome do evento é ‘Natal de Belém’ por duas razões: primeiro porque esse é, sem dúvida, o evento mais antigo e mais expressivo de Natal que acontece em Belém, e também fazendo jus ao primeiro Natal que aconteceu em outra Belém, em Belém da Judeia”, explica o pastor Philipe Câmara.

A programação faz parte do calendário de celebrações da Assembleia de Deus em Belém há 25 anos. Ao todo, serão quatro espetáculos distintos envolvendo crianças, adolescentes, adultos e idosos membros da congregação. Participam da realização do evento cerca de 650 pessoas, entre equipe técnica, músicos, coral, orquestra e encenação,

Este ano, os espetáculos serão incrementados com gravações em alusão ao nascimento de Jesus em Belém da Judeia, com cenários montados na Pedra do Ver-o-Peso e no Forte do Presépio. As cenas serão exibidas em três telões de Led durante as cantatas.

Calendário de apresentações

A série de espetáculos começa no próximo domingo (18), às 17h30, com a Missão dos Idosos e, às 19h, com a Missão dos Adolescentes e Jovens, no Templo Central da Assembleia de Deus, na Av. Gov. José Malcher, nº 1571. No dia 20, a programação será no Centenário Centro de Convenções, na Av. Augusto Montenegro, nº 1802, com a apresentação Grupo Vocal Celebração. Já no dia 22, o show do Grupo Celebração se repete no estacionamento do Templo Central da Assembleia de Deus.

Cantata de Natal

A programação antecede outro evento emblemático realizado anualmente pela igreja evangélica: a Cantata de Natal. A celebração reunirá 70 músicos na orquestra, 140 coristas adultos, 80 crianças e adolescentes e mais 25 integrantes no coral de surdos. As apresentações da cantata serão realizadas no Templo Central da Assembleia de Deus, em Belém, e terá quatro sessões, duas no dia 24 e duas no dia 25, sempre às 17h e 19h.

Quem tiver interesse em assistir às apresentações pode trocar alimentos não perecíveis por ingressos nas lojas da Ortobom dos shoppings Boulevard, Pátio Belém e no Templo Central da Assembleia de Deus. Cada quilo equivale a um ingresso.